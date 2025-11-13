Cambio radical si tienes empleada del hogar: evita multas de hasta 800.000 € con esta completa guía

El aumento de costes y exigencias en los contratos a las empleadas del hogar ha reducido el número de afiliados.D. Caballo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A partir de este sábado 15 de noviembre, las más de 340.000 familias españolas que contratan servicios de empleadas del hogar enfrentan un nuevo marco normativo que equipara sus obligaciones a las de cualquier empresa en materia de seguridad laboral.

El Real Decreto 893/2024, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de septiembre de 2024, extiende por primera vez la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) al ámbito doméstico, reconociendo a estas profesionales –el 90% mujeres y muchas en situación de vulnerabilidad– derechos plenos en salud y seguridad.

Esta reforma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, responde a años de desprotección en un sector donde los accidentes por caídas, exposición a productos químicos o sobrecargas son comunes, y busca prevenir tragedias antes de que ocurran.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha facilitado el cumplimiento con la herramienta digital gratuita Prevencion10.es, lanzada en mayo de 2025. Este plazo transitorio de seis meses concluye este viernes, 14 de noviembre, tras el cual la Inspección de Trabajo podrá iniciar inspecciones y sanciones. "No es solo burocracia: es un compromiso con la dignidad y la vida de quienes cuidan nuestros hogares", ha reiterado el departamento dirigido por Yolanda Díaz en comunicaciones oficiales.

A continuación, se detallan todas las novedades, paso a paso, basadas en el texto del Real Decreto y las guías del INSST.

La evaluación obligatoria de riesgos laborales

El pilar central es la evaluación de riesgos específicos del puesto de trabajo, un documento que identifica peligros en el hogar y propone medidas correctoras. Esta obligación, exigible desde el 15 de noviembre para contratos existentes y antes de cualquier nueva contratación, se aplica independientemente de la jornada (completa, parcial o con alojamiento) o la nacionalidad de la trabajadora.

Riesgos típicos a considerar, según las plantillas del INSST

Físicos: Caídas al subir escaleras, resbalones en suelos mojados o golpes con muebles.

Químicos: Exposición a detergentes, lejías o aerosoles sin ventilación adecuada.

Ergonómicos: Sobrecargas por manipular pesos pesados (como aspiradoras o cunas) o posturas forzadas durante el planchado o limpieza.

Biológicos: Contacto con alérgenos, moho o, en casos de cuidado de dependientes, riesgos sanitarios.

Psicosociales: Aislamiento, estrés por horarios irregulares o posibles situaciones de acoso.

La evaluación debe actualizarse al menos cada dos años, o antes si cambian las condiciones (por ejemplo, al mudarse o incorporar nuevas tareas). El INSST estima que el 32% de las empleadas del hogar opera en la economía sumergida, lo que agrava la vulnerabilidad, pero esta norma busca formalizar y proteger a todas.

De la formación a la vigilancia de la salud

Más allá de la evaluación, el decreto impone un conjunto de medidas preventivas que transforman el rol de las familias como "empresas domésticas". Los empleadores deben capacitar a la trabajadora sobre los riesgos identificados y las medidas preventivas, sin coste para ella. Esto incluye sesiones iniciales (al menos 20 horas) y periódicas sobre uso seguro de herramientas, ergonomía y primeros auxilios.

Suministro sin cargo de guantes, mascarillas, calzado antideslizante o rodilleras, según las tareas. El empleador cubre el mantenimiento y sustitución.

Derecho a reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos cada tres años, promovidos por el Ministerio de Sanidad. Cubren chequeos generales, detección de dolencias crónicas por exposición laboral y evaluaciones ergonómicas. En caso de accidente o enfermedad profesional, el empleador debe notificarlo inmediatamente al Servicio Público de Salud.

Designar responsables de evacuación en el hogar, instalar extintores accesibles y, si procede, alarmas de gas o detectores de humos. Para casos graves (riesgo inminente, como un derrame tóxico), la empleada puede interrumpir el trabajo o abandonar el domicilio sin que se considere falta disciplinaria.

Antes de octubre de 2025, el Ministerio publicó un protocolo específico para prevenir acoso sexual, discriminación o violencia en el ámbito doméstico. Incluye canales de denuncia confidenciales y protección contra represalias. Si la trabajadora debe abandonar el hogar por amenaza, no se computará como dimisión ni causa de despido.

Estas obligaciones se extienden a todos los hogares, incluso si la empleada trabaja solo unas horas semanales. El INSST ofrece un servicio telefónico (lunes a viernes, 9:00-14:00) para dudas, y la plataforma genera automáticamente un "Plan de Prevención de Riesgos Laborales" en PDF, firmado por ambas partes, que debe guardarse para inspecciones.

Para facilitar el proceso, el INSST diseñó Prevencion10.es como un asistente virtual accesible desde cualquier dispositivo.

Si una infracción contribuye a una caída o intoxicación, la multa puede superar los 800.000 euros, más responsabilidad civil (indemnizaciones) o penal (hasta prisión por homicidio imprudente). El 87% de las empleadas son mujeres migrantes, según informes del INSST, lo que añade un componente de discriminación en inspecciones prioritarias.