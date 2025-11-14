Sabadell Herrero alcanza en León los 2.800 millones en volumen de negocio

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

En la provincia de León, Sabadell Herrero ha alcanzado al cierre del tercer trimestre una cifra de negocio total de 2.800 millones de euros, reforzando su sólida presencia y capacidad de crecimiento en el territorio. Este desempeño se desglosa en un balance de inversión de 700 millones de euros y un balance de recursos totales de 2.100 millones de euros. Bajo la responsabilidad de Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, que agrupa las oficinas del Grupo Sabadell en Castilla y León, Asturias, y Galicia, el apoyo a la financiación de particulares continúa en crecimiento, con una producción de hipotecas y préstamos al consumo que supone un ritmo de crecimiento interanual superior al 20%.

En cuanto a la financiación a empresas, Sabadell Herrero destaca por su apuesta por la sostenibilidad, superando los 40 millones de euros en financiación sostenible a cierre del trimestre, impulsando proyectos que promueven el desarrollo económico responsable y respetuoso con el medio ambiente. Además, se mantiene el compromiso y cercanía con los negocios de proximidad incrementando entorno a un 3% las operaciones registradas a través de nuestros TPV.

La red de oficinas de Sabadell Herrero en León ha captado más de 1.800 nuevos clientes a cierre de Trimestre, distribuidos entre particulares, autónomos y empresas. Este incremento en la base de clientes refleja la confianza depositada en la entidad y su capacidad para ofrecer soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada segmento.

En el conjunto del Noroeste, Sabadell alcanza una cifra global de negocio que supera los 30.000 millones de euros, con 10.270 millones en inversión y el resto en recursos globales. Todas las rúbricas del balance crecen interanualmente, destacando especialmente los depósitos de clientes, que lo hacen a un ritmo superior al 6%.

La captación de nuevos clientes digitales mantiene una evolución positiva, con más de 12.500 nuevos clientes digitales a cierre del tercer trimestre en el Noroeste. El negocio de seguros crece un 8% interanual y el negocio internacional en la región avanza un 5,3%, reforzando la vocación de apoyo al desarrollo de las empresas en import-export. La financiación también registra un buen impulso en el Noroeste, creciendo interanualmente en el caso de préstamos vivienda un 15,4% interanual, en préstamos al consumo un 20,1% y la financiación a medio y largo plazo de empresas un 7%.

En Castilla y León, Banco Sabadell ha logrado una cifra de negocio total de 8.658 millones de euros, reflejando su sólida presencia y capacidad de crecimiento en la región. Este desempeño se desglosa en un balance de inversión de 3.128 millones de euros y un balance de recursos totales de 5.530 millones de euros. El apoyo a la financiación de particulares ha sido notable, destacando la producción de hipotecas (crecimiento cercano al 17%) y la producción de préstamos al consumo (más del 25% de crecimiento interanual).

En cuanto a la financiación a empresas destaca la financiación sostenible que supera los 177 millones de euros sobre la financiación total otorgada a clientes en Castilla y León a cierre del último trimestre en el marco de la financiación global a empresas que crece interanualmente a ritmo superior al 20%. La red de Oficinas de Banco Sabadell en Castilla y León ha captado a cierre de Trimestre más de 5.400 nuevos clientes en el trimestre: 2.500 particulares, 1.265 autónomos y 1.657 empresas.

Sabadell, continúa en Castilla y León demostrando su capacidad para crecer y adaptarse a las necesidades de sus clientes, consolidando su posición en el mercado y reforzando su compromiso con el desarrollo económico.