Sabadell logra beneficio récord tras la opa y descarta fusiones para crecer

Banco Sabadell da carpetazo a la opa de BBVA con un beneficio récord de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 7,3% más que, sin embargo, se ha quedado ligeramente por debajo de las exigentes previsiones de los analistas, lo que ha provocado una reacción negativa en Bolsa con una dura caída del 5,2% en Bolsa hasta los 3,25 euros por acción. En todo caso, una cotización que sigue un 3% por encima de los 3,16 euros del pasado 10 de octubre, cuando se cerró el periodo de aceptación de la oferta del banco vasco.

Más allá de los números aún condicionados por la opa, el foco del mercado estaba en los mensajes sobre el futuro inmediato de la entidad, que debe demostrar su capacidad para seguir creciendo en España ahora que ya no contará con la aportación de su filial británica TSB, cuya venta al Santander se cerrará en 2026. Ese crecimiento no será, al menos de momento, a golpe de operaciones corporativas. El consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha dejado claro que la integración de entidades de menor tamaño tiene sentido por el escaso «solape geográfico» y las posibles sinergias. Pero asegura que no se van a producir. «Ahora mismo todo el mundo está satisfecho con su estrategia, su capacidad de generar capital, su influencia territorial, etc. No hay apetito para ello", apuntó durante la presentación de resultados.

A Sabadell tampoco le interesa buscar un posible aliado que le permita ganar tamaño frente al riesgo de posibles interesados en la entidad. González-Bueno reivindicó en este punto la estructura accionarial del banco, frente a quienes advierten de su desventaja por no contar con un núcleo duro en el capital. «Se ha demostrado que sí tenemos un núcleo duro, que es el 40% de minoritarios. Más duro que ese es difícil y a las pruebas nos remitimos", reiteró, en referencia al papel que han tenido estos inversores —muchos de ellos también clientes del banco— en la resistencia frente a las aspiraciones de BBVA.

Otra de las dudas que quedan en el aire es cuál será el futuro del consejero díscolo David Martínez, que decidió acudir a la opa con casi el 4% del capital de la catalana, abriendo un tenso cruce de acusaciones con la cúpula de la entidad y, sobre todo, con su presidente, Josep Oliu. De momento, Sabadell descarta represalias directas. "Martínez continúa como consejero y accionista con total normalidad; todos somos adultos", apuntó González-Bueno. "Si su posición en el banco cambia será por una decisión del señor Martínez, pero la entidad no tiene intención de acometer ninguna acción específica en este sentido", reiteró ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de llevar una propuesta para su cese a la próxima junta. Foco en el negocio bancario El consejero delegado de la vallesana quiere enterrar de forma definitiva estos 18 largos meses de opa y -salvo la fiesta prevista para sus empleados el próximo sábado en el Palau Sant Jordi de Barcelona- dejó claro que hoy por hoy mantiene una relación cordial con Carlos Torres, con quien intercambió whatsapps "amables" el día que se conoció el resultado. "Su reacción ha sido buena, sana y correcta", apuntó González-Bueno.

El foco del banco se centrará ahora en equilibrar algunos puntos de sus cuentas que no han gustado al mercado, como la caída del margen de intereses, del 3,2% interanual y un 0,5% trimestral, hasta los 3.628 millones de euros, afectados por el entorno de menores tipos de interés. También ha bajado el ritmo de captación de clientes. De hecho, y aunque la base neta sigue al alza, Sabadell reconoce que se ha quedado un 25% por debajo de sus objetivos a cierre de septiembre. "Estamos viendo ya que volvemos a niveles mejores, de hecho, me parece sorprendente que se haya quedado solo en eso ante la incertidumbre que podría generar hacerse cliente de una entidad que podía desaparecer", matizó González-Bueno. Uno de los principales escudos del banco frente a esa incertidumbre es su capacidad de generar capital -con una ratio CET1 'fully loaded', el de máxima calidad, del 13,74% a cierre de septiembre- y la retribución al accionista. De momento, su plan pasa por repartir 6.450 millones de euros entre 2025 y 2027, incluido el megadividendo por la venta de TSB. También su mayor actividad comercial, con crecimiento en consumo, empresas -su segmento estrella- y también en hipotecas, que en España creció un 26% interanual en términos de concesión. En este punto, González-Bueno se sumó a los banqueros que en estas semanas han pedido una "reconsideración general" del sector sobre los precios de las hipotecas. TSB -que seguirá aportando a los resultados del grupo hasta que se complete su venta al Santander- reportó hasta el cierre del tercer trimestre un beneficio neto individual de 198 millones de libras, lo que representa un alza del 43,9%, debido al control de los costes y al efecto positivo de la cobertura de tipos (structural hedge). La filial británica concluyó los nueve primeros meses del ejercicio con una aportación al Grupo Banco Sabadell de 242 millones de euros.