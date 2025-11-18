La UE mantiene a España como locomotora de Europa: crece el doble que el resto

Publicado por Olatz Hernández Bruselas Creado: Actualizado:

La economía española sigue siendo el motor de Europa. Así lo confirman las Previsiones Económicas de Otoño que presentó ayer la Comisión Europea y que elevan del 2,6% al 2,9% el crecimiento del país para este año, en línea con la actualización que el Gobierno español presentará en su nuevo cuadro macroeconómico este martes. Apenas dos meses después de mejorar una décima su estimación, hasta el 2,7%, el Ejecutivo volverá a elavarla hasta el 2,9%, tras la incorporación de los últimos datos del INE que apuntan a que los niveles de actividad, empleo y consumo siguen ganando tracción, según confirma el Ministerio de Economía. Otros organismos e instituciones también han reflejado esta tendencia en las últimas semanas, con la Autoridad Fiscal (Airef) y BBVA Research entre los más optimistas con una estimación de crecimiento del 3%.

«La mejora refleja la resiliencia ante el aumento de los aranceles y un mayor impacto de los fondos europeos", apuntaban estos últimos expertos. El impulso de la actividad contrasta con la situación financiera de muchos hogares, donde el poder adquisitivo se queda en ocasiones lejos de la realidad estadística debido a los bajos salarios o a la dificultad para acceder a una vivienda.

Este último punto ha generado una brecha de rentas que el Ejecutivo planea abordar en sus proyecciones, incluyendo ratios para medir la desigualdad y comprobar por qué la mejora macro no termina de llegar al bolsillo de los consumidores. En todo caso, España duplicará este 2025 el crecimiento medio de la Unión Europea, que Bruselas sitúa en el 1,4%, tres décimas más de lo anticipado en primavera. Y sigue muy por encima de Alemania (con un avance del 0,2%) y Francia (+0,7%).

Los datos de la Eurozona son ligeramente peores, con un crecimiento del 1,3% este año, del 1,2% en 2026 y del 1,4% en 2027. Fuentes del Ejecutivo comunitario apuntan que existen riesgos para la economía española, como una posible caída del turismo, aunque aún no se ha notado una reducción en las llegadas a nuestro país. Es más, los equipos técnicos de la Comisión observan que la composición de turistas ha cambiado, algo que ha diversificado el sector: ahora llegan menos estadounidenses y más turistas asiáticos.

En cuanto al déficit público doméstico, el Ejecutivo comunitario espera que se siga reduciendo del 2,5% de 2025 al 2,1% en 2027, gracias al paquete de impuestos adoptado el año pasado, a la retirada de ayudas energéticas y al desarrollo económico favorable. También se espera que el ratio de deuda se sitúe por debajo del 100% del PIB. La reducción en estos dos ámbitos es importante para ajustarse a la senda de sostenibilidad marcada por Bruselas y librarse de un procedimiento de déficit o deuda excesivos, que se activa al superar el ratio del 60% de deuda pública sobre el PIB y al registrar un déficit por encima del 3%.

En este escenario, la nueva previsión de mayor crecimiento -y, por tanto, de mayores ingresos fiscales esperados- da también más espacio al Gobierno para aprobar el techo de gasto expansivo que prevé en el Consejo de Ministros de este martes, como primer paso del proyecto presupuestario de 2026. El lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya planteó a las comunidades autónomas la posibilidad de incurrir en un déficit del 0,1% del PIB para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que elevaría el margen de gasto de las autonomías en unos 5.500 millones de euros.

Más allá de la senda de estabilidad, Bruselas también sigue muy de cerca la evolución del mercado laboral doméstico. En sus nuevas proyecciones, espera que la tasa de desempleo siga reduciéndose y se sitúe en el 10,4% este año. La Comisión prevé que bajará por debajo del 10% en los dos próximos años, unos niveles de paro que no se habían visto en diez años, pero que siguen estando entre los mayores del bloque comunitario. Fuentes de la Comisión reconocen "la evidente contribución" de la migración al mercado laboral y al crecimiento español, pero esperan que este flujo se reduzca debido a la moderación del crecimiento económico y a la falta de vivienda asequible en las grandes ciudades.

Mientras, en el resto de Europa, hay pocos datos que inviten al optimismo. La economía francesa se desacelerará este año al 0,7% y crecerá un 0,9% el año que viene, debido al impacto de la incertidumbre política y de los ajustes fiscales necesarios debido a la elevada deuda del país, que crecerá hasta el 120% del PIB este año. En el caso de Alemania, después de dos años de contracción, la actividad económica se estancará en 2025, antes de crecer un 1,2% en 2026 y 2027.

La Comisión apunta que los efectos positivos del aumento del gasto público tendrán como contrapeso las tensiones comerciales, que se espera que impacten en las exportaciones del país. Y es que Alemania es el país más expuesto a este tipo de conflictos debido al gran peso de sus exportaciones en la economía.