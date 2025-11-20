Bruselas insta a la inscripción automática de los trabajadores en planes de pensiones

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

El Ejecutivo comunitario presentó este jueves un amplio paquete de medidas para mejorar el acceso y la eficacia de los planes privados de pensiones para garantizar ingresos suficientes durante la jubilación. La propuesta forma parte de la Estrategia de la Unión de Ahorro e Inversión con la que Bruselas quiere mejorar las oportunidades de ahorro de los ciudadanos y movilizar capital privado para el impulso económico. Entre otras medidas, propone la inscripción automática en planes de pensiones privados para los trabajadores europeos, una idea que ya planteó el exministro de Seguridad Social y Pensiones, José Luís Escrivá, y que ya aplican países como Estados Unidos (EE UU) y Reino Unido. La comisaria de Servicios Financieros, María Luisa Albuquerque, destacó en la presentación de estas medidas que los sistemas públicos de pensiones son "la columna vertebral de nuestra sociedad y lo seguirán siendo. Pero a medida que aumenta el número de jubilados, tenemos que ver cómo complementar esas pensiones de modo que los ciudadanos puedan mantener su nivel de vida". Y es que el envejecimiento de la población europea preocupa a los Estados miembros y a la Comisión, más cuando tan solo el 20% de los ciudadanos europeos cuentan con un plan de pensiones complementario. "Queremos que se empiece a ahorrar antes. Además, las tendencias muestran que, una vez inscrita, la gente tiende a quedarse en estos planes complementarios", subrayó la comisaria, quien añadió que la "implementación de estas medidas es crucial para su efectividad". Y es que el paquete presentado por Bruselas propone una serie de recomendaciones a los Estados miembros para fortalecer la demanda y la oferta de pensiones complementarias, todo ello respetando sus competencias nacionales.

Evaluación de sistemas nacionales

Más concretamente, el Ejecutivo comunitario propone que los países europeos introduzcan sistemas de inscripción automática a planes de pensiones complementarias para los ciudadanos (con posibilidad de renuncia), así como desarrollar sistemas que den la posibilidad a la población de calcular sus pensiones futuras. Pide igualmente que cada Estado miembro evalúe la cobertura y sostenibilidad de su sistema de pensiones.

En el documento también se apunta a la necesidad de revisar diferentes directivas sobre pensiones para facilitar y ampliar la consolidación de los fondos de pensiones. Propone, igualmente, fortalecer la protección del ahorrador y estimular las inversiones en capitales y empresas del territorio comunitario, además de crear una pensión personal paneuropea más atractiva, económica y sencilla, así como productos europeos más complejos. Estas propuestas pasarán ahora al Parlamento y el Consejo Europeo, que negociarán con la Comisión la iniciativa. Deberá recibir el visto bueno de estas dos instituciones para entrar en vigor.