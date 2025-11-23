El consumidor llega al 'Black Friday' receloso de las falsas rebajas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los comercios españoles se tiñen de negro y rojo para dar la bienvenida a la época de mayor consumo del año. El ‘Black Friday’ da el pistoletazo de salida a dos meses —de aquí a las rebajas de enero— en los que se concentran un tercio de las ventas de todo el ejercicio. Es lo que los expertos de KPMG denominan el ‘Golden Quarter’. «Ya no es solo la electrónica, los consumidores llegan cansados de mucho gasto y buscan ofertas para todo», explican desde la consultora. Solo durante el ‘Black Friday’ —que oficialmente se celebra el último viernes de noviembre, pero que ya ha puesto en marcha sus descuentos— el gasto medio será de 379 euros, un 12% más que en 2024, aunque con una notable diferencia entre los consumidores. «Este año se prevé un comportamiento más cauteloso, teniendo en cuenta que la predisposición al gasto no solo depende del poder adquisitivo, sino de la percepción y la confianza sobre la evolución de la economía», explica Enrique Porta, socio responsable del Sector Consumo y Retail de KPMG. Otros análisis coinciden. Los consumidores serán especialmente reflexivos y, sobre todo, precavidos, ante las advertencias en torno a comercios que aprovechan esta época de alto consumo para ofrecer falsas rebajas. «Hay que comprobar si los descuentos anunciados se ajustan a la normativa vigente, que exige que el precio rebajado se compare con el más bajo aplicado en los últimos treinta días», explican desde la OCU. La organización llevó a cabo el pasado año un análisis sobre más de 15.000 productos en sesenta tiendas online de electrónica, con resultados en los que quedó patente que durante estas jornadas los que subieron de precio fueron más de los que bajaron. En concreto, solo un 30% era más barato que el precio mínimo de los meses previos al ‘Black Friday’. En contra, un 43% era más caro, mientras que el resto se mantuvo igual. «Frente a los descuentos publicitados, muchas de las promociones no suponen una rebaja real, lo que genera una percepción de engaño entre los consumidores», advierte la organización. No solo eso. «Los eventos de compras como el ‘Black Friday’ son una mina de oro para los cibercriminales; los estafadores explotan el desorden que hay alrededor de las ofertas, sabiendo que los compradores apurados son propensos a hacer clic en enlaces peligrosos o a compartir información personal sin pensarlo en profundidad», añade Marijus Briedis, director de Tecnología (CTO) de NordVPN. El proveedor de servicios VPN también ha llevado a cabo un análisis en el que ha detectado, por ejemplo, que las páginas web falsas de Amazon se disparan en un 232% antes de estas fechas. El Ministerio de Consumo ya ha dejado claro que vigilará con énfasis estas malas prácticas, que incluyen otras como la venta bajo presión que buscan que la persona consumidora tome inconscientemente decisiones precipitadas. «La empresa que lo haga, lo pagará», advirtió esta semana el ministro Pablo Bustinduy.