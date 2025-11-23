Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el consumo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cuarenta años después del éxito de Loquillo y Los Trogloditas «Yo para ser feliz quiero un camión», el problema actual es que no hay quien los conduzca. En un momento en el que el comercio online ha impulsado el transporte de paquetería a niveles récord y el camión sigue siendo el medio de transporte de mercancías más importante de Europa, existen 426.000 vacantes en el continente, según los datos de la Organización Mundial del Transporte por Carretera (IRU). A nivel mundial las cifras son impactantes —3,6 millones de puestos sin cubrir, cifra que se duplicará en 2028, según estiman— y España no se queda atrás: faltan 30.000 camioneros para hacer frente a la demanda, un problema que, sin soluciones a corto plazo, se agravará ante la oleada de jubilaciones que se producirán en la próxima década, puesto que la mitad de la plantilla tiene más de 55 años. «Si nadie quiere ser conductor de camión, por algo será.

Este trabajo es duro y se debería premiar con un buen salario y unas buenas condiciones, pero nada. Hay que pegarse una paliza a trabajar porque, si no haces horas extras, los sueldos son muy bajos».

Manuel, camionero de 43 años residente en Toledo, tiene claro que esta es una profesión «nada atractiva para los jóvenes». Y eso que él es uno de los más jóvenes para el tipo de trabajador que compone el sector. Los datos de Astic (patronal del transporte internacional por carretera) indican que el perfil del profesional del camión es un hombre, de 50 años y con estudios medios. Los asalariados dependen de los horarios que les ponga su empresa, con turnos de mañana, tarde o noche. Pero los autónomos trabajan «de 12 a 14 horas para conseguir un sueldo decente», asegura Manuel.

Fernando, conductor sénior con veinte años de experiencia a sus espaldas al frente de un camión de reparto, también pone el foco en el sueldo: «Si sacarse el carné son más de 4.000 euros y luego vas a buscar trabajo y no te pagan más de 1.500 o 1.800, no hay mucha gente que quiera meterse en esto», se lamenta. El sueldo es una de las principales quejas de los conductores, que sin horas extra no alcanza los 2.000 euros al mes. Un salario poco atractivo teniendo en cuenta que los horarios son complicados —en muchos casos pasando noches fuera de casa— y los fines de semana y los días festivos.