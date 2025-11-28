España tendrá en 2050 tres jubilados por cada cuatro trabajadores

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Revolución demográfica en España. El país se encamina hacia uno de sus mayores retos que comprometerá su estado de bienestar y su economía: hacer frente a una explosión de pensionistas en las próximas décadas al sufrir uno de los mayores incrementos de personas de edad avanzada de los estados desarrollados junto con un desplome sin precedentes de su población en edad de trabajar, lo que provocará que en 2050 haya 74 personas mayores de 65 años por cada cien entre 20 y 64 años. Dicho de otra forma, tan solo cuatro potenciales trabajadores por cada tres jubilados, según el informe Pensions at a Glance 2025 de la OCDE publicado este jueves. España será el tercer país desarrollado, solo superado por Italia y Corea, que más acelere su ritmo de envejecimiento en los próximos 25 años, hasta el punto de que triplicará el avance que venía manteniendo y provocará un fuerte aumento de casi 40 puntos porcentuales de su ratio de dependencia, que superará en más de 20 puntos porcentuales la media de la OCDE. Esto será consecuencia de una histórica caída de más del 30% de su población activa entre 2024 y 2064 derivada de la baja natalidad y la oleada de jubilaciones de la generación del ‘baby boom’, lo que provocará «un fuerte aumento del gasto en pensiones» que desequilibrará aún más unas cuentas que llevan en números rojos desde 2010. «Esta disminución drástica de la fuerza laboral reducirá la base de cotizantes y tensionará el equilibrio financiero del sistema», advirtió ayer la OCDE. De hecho, España se convertirá en apenas 20 años, a partir de 2045, en el país de la OCDE que mayor proporción de PIB deberá destinar a las pensiones en ausencia de reformas, manteniéndose en esa posición al menos hasta 2060, según las últimas proyecciones del ‘think tank’ de las economías avanzadas. En este sentido, el informe calcula que el porcentaje de PIB que España deberá destinar a sostener las pensiones irá incrementándose desde el 13,7% en 2025, el tercero más elevado entre los 32 países analizados, hasta convertirse en el mayor de todos los países OCDE en 2045, cuando supondrá el 16,9% del PIB. A partir de entonces, según las proyecciones de la organización con sede en París, el peso de las pensiones en el PIB de España seguirá aumentando hasta 2050, cuando alcanzaría un máximo del 17,3%, para moderarse en los siguientes años del horizonte previsiones, con un 17,2% en 2055 y un 16,9% en 2060. Desde el Gobierno quitan hierro a estas críticas.