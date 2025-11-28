4.853 candidatos y solo 1.000 plazas de funcionario: arranca la mayor oposición nacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de 4.853 personas están convocadas a los exámenes que se realizarán este sábado 29 de noviembre para aspirar a las 1.000 plazas de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria y adicional.

Estos procesos se caracterizan por que las convocatorias recogen el reparto de las plazas de manera proporcional al número de vacantes de dichas escalas en cada comunidad autónoma. El reparto es de 584 plazas para secretarios- interventores, 102 para secretarios y 314 para interventores-tesoreros.

El Gobierno autorizó esta oferta extraordinaria con el fin de garantizar el eficaz desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales. Para canalizar la territorialización se negoció con todas las comunidades autónomas y finalmente se suscribió un convenio de colaboración interadministrativa con Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña. Este convenio les permite por primera vez desarrollar todo el proceso selectivo, tanto las pruebas de acceso como el curso, en sus sedes autonómicas.

Las convocatorias mantienen su carácter nacional, al tiempo que profundizan en la colaboración entre las administraciones.

Estas pruebas se celebrarán el 29 de noviembre a las 10 horas (9 horas en Canarias) en cuatro sedes provinciales: Barcelona, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.

