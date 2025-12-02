Ni los jóvenes ni migrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del 'baby boom'

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

España está envejeciendo a un ritmo trepidante —que ningún otro país registra, salvo Corea e Italia— y afronta a partir de esta década una oleada de jubilaciones históricas, consecuencia de la generación del 'baby boom', para la que no habrá relevo. Ni los inmigrantes, ni mucho menos los jóvenes, lograrán paliar el vacío que provocará ese retiro masivo que ya ha comenzado pero que alcanzará su momento de mayor tensión a partir de la próxima década, lo que pondrá contra las cuerdas al mercado laboral español si no se incrementa de forma significativa el número de extranjeros que se incorporan a él.

Solo las grandes metrópolis como pueden ser Madrid y Barcelona conseguirán cubrir los puestos que dejarán vacantes nuestros mayores, pero en la mayor parte de comunidades autónomas se registrará un déficit de mano de obra en las profesiones cualificadas. Este es el SOS que lanzaron este lunes BBVA Research y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en la presentación de su nuevo informe trimestral sobre el mercado de trabajo. El mapa de la España envejecida no se corresponde con el mapa de la España migrante. Es decir, las regiones con mayor número de personas mayores no son las que tienen un mayor peso de la inmigración; más bien al contrario. "Realmente no hay una compensación. No hay posibilidades de que haya un relevo en las regiones más envejecidas (como pueden ser Asturias, Cantabria, Castilla y León...): la inmigración no ha compensado todavía el problema de relevo que tenemos", aseguró Florentino Felgueroso, investigador asociado de este 'think tank'.

El estudio muestra sobre todo un relevo insuficiente en los perfiles más cualificados, dado que el número de personas españolas activas menores de 30 años con educación superior por cada español activo de 55 años o más con alto nivel educativo ha caído desde el 3,5 en promedio entre los años 2000 a 2010 al 1 entre 2018 y 2024. "Vamos a tener que relevar a nuestros médicos, economistas, abogados.... por mucha inteligencia artificial que haya", advirtió este profesor de Economía, que aboga por mejorar las condiciones laborales para atraer el talento extranjero.

Las razones vienen desde dos frentes. En primer lugar, no llegan suficientes inmigrantes para cubrir estos puestos, los que vienen se dirigen más a las regiones menos envejecidas, en lugar de a las que registran mayor tensión demográfica, y los que hay van cumpliendo años al tiempo que los nuevos tienen más edad. En segundo lugar, cada vez hay menos jóvenes en España por la baja natalidad y, a su vez, no se emplean en los trabajos que desempeñan los mayores, sino que sus puestos son nuevos, a lo que se suma que aquellos que están formados, que son cada vez más, no se quedan en sus regiones de origen, sino que muchos emigran hacia las grandes metrópolis, donde no hay un problema de relevo.

Sectores muy envejecidos

Así, la mitad de los extranjeros que se incorporan al mercado laboral español se emplean en ocupaciones y sectores donde se jubilan nuestros nativos, pero no ocurre así con los jóvenes, que se emplean en nuevos puestos. ¿Cuáles son esos sectores o profesiones con un mayor nivel de envejecimiento? Sucede en "ocupaciones importantes", como los autónomos del comercio, donde no hay todavía ese relevo de la inmigración, como sí se da más en la hostelería, señala este experto. Y ofrece dos datos muy llamativos: un 40% de los profesores de universidad tienen más de 55 años y solo cuentan con un 10% de ocupados no nativos. Los sacerdotes, en cambio, tienen ya un 50% de relevo extranjero.