Hacienda retrasa la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

Respiro para pequeñas empresas y autónomos. El Gobierno ha retrasado, a menos de un mes para que entrara en vigor, la obligatoriedad del nuevo software de facturación electrónica ideado por Hacienda —el denominado sistema Verifactu— hasta 2027. Esta medida, que forma parte de la Ley Antifraude (Ley 11/2021), busca combatir la economía sumergida y garantizar la transparencia en la facturación, pero se ha topado en los últimos meses con el rechazo de miles de autónomos por la incertidumbre que dicha norma estaba generando en el colectivo. Este aplazamiento in extremis, según confirmaron fuentes de Hacienda después de que el presidente Pedro Sánchez anunciase en una entrevista la aprobación de un paquete de medidas acordadas con Junts en el Consejo de Ministros, implica que Verifactu no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del año que viene si tributan en el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de dicho ejercicio para el resto.

Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad. Además, las nuevas facturas deberán contar con un código QR a través del cual los clientes podrán comprobar que se han cumplido con las obligaciones de registro en la Agencia Tributaria y, por tanto, que se ha retenido correctamente el IVA o el IRPF incluido en las mismas.

El proyecto ofrecía a las empresas dos posibilidades: incorporar un software privado pero homologado por la Agencia Tributaria o conectarse de manera directa al proporcionado por el organismo del Estado, de manera que sus facturas pasaran de forma directa a incorporarse a su base de datos. «Sentido común» La prórroga aprobada este martes supone un «alivio» para los autónomos que a través de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) venían solicitando desde el 31 de octubre «sentido común» y aplazar esta medida conforme se iba acercando la fecha límite.

Desconfianza

«Los autónomos hoy pueden respirar más tranquilos, no empezando el año con más cargas, con más trabas», celebró su presidente, Lorenzo Amor, quien agradeció la «presión» que Junts y otros partidos han ejercido sobre el Ejecutivo para postergar su implementación. En esta misma línea, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, señaló que esta decisión «avanza en la buena dirección y reconoce la realidad de miles de pymes y microempresas cuyos tiempos, recursos y capacidades técnicas no son equiparables a los de la gran empresa». Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calificó de «auténtico despropósito» por parte del Ejecutivo plantear temas y dar después marcha atrás.

«Esto lo único que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo está harto de esta situación», afirmó su presidente, Eduardo Abad. A su juicio, Verifactu no será capaz de luchar contra el fraude que se produce con los profesionales de alta cualificación que atienden a sus pacientes o clientes en sus despachos.

«Simplemente no van a emitir una factura y cuando no se emite la factura, el Verifactu no tiene sentido ninguno», recalcó ayer Abad.