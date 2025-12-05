Atención compradores: Mercadona sí abre este sábado en León, pero no todo el puente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la llegada del puente de la Constitución (6 de diciembre) y la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), los consumidores leoneses se preguntan cómo afectarán los días festivos a sus compras de supermercado.

La buena noticia para quienes necesitan abastecerse es que Mercadona mantendrá sus puertas abiertas el primer día festivo del puente, el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución.

La política de la cadena de supermercados es firme en su decisión de abrir la mayoría de sus tiendas durante el 6 de diciembre, a excepción del País Vasco. Por lo tanto, en León se aplicará el horario estándar.

Sábado 6 de Diciembre Día de la Constitución 09:00 a 21:30 horas (Horario habitual)

Domingo 7 de Diciembre No festivo, domingo habitual CERRADO todo el día

Lunes 8 de Diciembre Día de la Inmaculada Concepción CERRADO todo el día

El sábado 6 de diciembre será el único día de este fin de semana largo en el que se podrá realizar la compra en Mercadona. La compañía prioriza el descanso de su plantilla en los festivos nacionales de mayor relevancia (como el domingo no comercial y el lunes 8), por lo que se recomienda encarecidamente planificar las compras con antelación para evitar encontrarse con las puertas cerradas durante el domingo y el lunes.

Si bien la información es general para toda España, se aconseja siempre revisar el buscador de tiendas en la página web oficial de Mercadona para confirmar el horario específico de su establecimiento más cercano en la provincia de León.

Otros supermercados: Cadenas como El Corte Inglés, Carrefour (incluidos sus Express) y algunos supermercados Gadis en la provincia de León, sí podrían mantener una operativa de aperturas el domingo 7 y el lunes 8, aunque a menudo con horarios reducidos.