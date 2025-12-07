La sostenibilidad de las pensiones abre una brecha generacional en UE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Europa se arruga y empieza a sufrir achaques. El envejecimiento es imparable y se ha convertido en un reto para los gobiernos. Alemania, Francia y Bélgica son los últimos síntomas. Sus dirigentes quieren elevar la edad de jubilación o reformar las pensiones para reducir así la factura y no tener que aumentar los impuestos. Pero todo rema en contra, incluso buenas noticias como el aumento de la esperanza de vida. Ahora que la amenaza de Rusia obliga a elevar el gasto militar cuesta todavía más cuadrar los presupuestos. La generación del ‘baby boom’, que creció en plena explosión de la natalidad, se jubila y tendrá que ser sostenida por los jóvenes que hoy apenas tienen hijos y que temen, además, que el dinero que aportan no llegará para pagar su vejez. La brecha generacional es cada vez más profunda. El futuro mira de reojo al presente. El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones es general, urgente y, según muchos analistas, complicado: si se acuerdan recortes, se perjudicaría a los que han estado décadas cotizando; si no se adoptan medidas de ajuste, las nuevas generaciones verán muy reducida la cobertura del Estado en las próximas décadas. Los sistemas de Seguridad Social acumulan déficits desde hace años. Corren el riesgo de colapsar. La OCDE ha pedido a España, por ejemplo, que aplique ajustes ante la previsión de que se ampliará la distancia entre el gasto —crecerá 3,2 puntos del PIB hasta 2050— y los ingresos. La pensión media en la UE ronda los 1.300 euros brutos. Pero las diferencias son enormes. Los distintos sistemas de pensiones son una olla a presión que ha comenzado a explotar en Alemania, Bélgica y Francia. El canciller germano aceleró la reforma nada más llegar en mayo al Gobierno. Como anticipo, propuso que cada niño reciba a partir de los seis años diez euros al mes del Estado para un depósito de cara a la vejez. Su partido, la CDU inició negociaciones con el Partido Socialdemócrata, pero se encontró por sorpresa con la resistencia interna del ala juvenil de su propio grupo. Los jóvenes de la CDU consideraban que la remodelación planteada garantiza los derechos presentes sin asegurar las futuras prestaciones. Temen que les toque pagar más para recibir menos. Merz necesitaba sus 18 votos en el Parlamento para sacar adelante la reforma. Al final, el Bundestag aprobó el viernes un proyecto que aplaza hasta 2031 cualquier bajada en el nivel medio de las pensiones y que, a partir de ese año, atenúa su descenso. La CDU pudo sortear la rebelión interna porque contó con el apoyo de los socialdemócratas y la abstención de la izquierda radical. Pero el canciller ha comprobado la brecha que le separa de la cantera de su partido. Fue un motín inesperado y, a la vez, un síntoma de esta crisis que atraviesa fronteras. Merz se sintió atrapado entre la resistencia de los jóvenes y las previsiones económicas y demográficas: si antes seis trabajadores mantenían a un jubilado, en 2030 serán sólo 1,5.