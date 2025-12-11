Los peajes subirán en enerp por encima de la inflación, otro 4%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las autopistas españolas suben sus tarifas el día 1 de enero. Las carreteras de peaje subirán un año más por encima de la inflación a pesar de que la fórmula aprobada se solía vincular al IPC hasta que en 2023 la crisis de precios desbarató este mecanismo. El alza para 2026 rondará el 4%, después de que fuentes del sector hayan confirmado a este periódico que el índice de referencia subirá un 2,61% el año que viene. A ese porcentaje hay que añadir la variación del tráfico real/previsto que aplican las concesionarias y la subida que aplicará el Ministerio de Transportes para paliar la congelación de tarifas de 2023 y que los dos últimos años ha sido de un 1% adicional. Con ello, la subida rondará el 4%, el mismo porcentaje que el año pasado, cuando estuvo en una horquilla entre el 3,84% y el 5,45% en función de las condiciones específicas de cada concesión. La subida exacta será publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado) antes del 1 de enero. Según esta información, el incremento de las tarifas de las once autopistas de pago (AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9 y AP-46) estará más de un punto por encima de la inflación, índice al que se solían vincular las subidas y que en 2025 cerrará en el 2,7%, según las últimas previsiones de Funcas. Esto se debe a que el Gobierno tiene que seguir compensando la subvención de 2023, cuando la crisis de precios disparó la inflación y el mecanismo hubiera obligado a subir las tarifas casi un 9%, pero el Gobierno limitó el alza al 4% prometiendo una compensación en diferido a las concesionarias. La subida será muy similar a la de 2025 pero inferior a la de 2024, cuando se incrementaron las tarifas entre un 5% y un 6,65%, el mayor alza desde que se aprobó el sistema de vinculación con el IPC hace más de veinte años. Hasta entonces la subida más alta había tenido lugar en 2007, cuando de acuerdo a la inflación media de 2006 los peajes subieron un 4,5% en toda España. Muy por debajo estuvieron las alzas de los años anteriores, con un incremento tarifario del 1,97% en 2022, del 0,11% en 2021, del 0,84% en 2020 o del 1,2% en 2019. Alrededor de 600.000 conductores circulan mensualmente por las autopistas de peaje. Y las cuatro principales concesionarias (Abertis, Itínere, Glovalbía y Ausol), facturan unos 1.500 millones al año por los 1.400 kilómetros de carreteras estatales privadas. En 2023 no aceptaban perder la mitad de lo que hubieran facturado en 2023 si se cumplía con la subida ligada al IPC. Por ello, tras una intensa negociación, el Ministerio de Transportes estableció esa compensación en varios años, que aún así estaba muy alejada de la que solicitaban estas empresas. Las nueve autopistas rescatadas por el Estado que gestiona la Seitt llevan un modelo tarifario diferente y es el propio Ministerio de Transportes quien decide su incremento anual.