Telefónica ficha a Ortúzar y rebaja las salidas a 4.600
Telefónica ha incorporado a Andoni Ortuzar, que fue presidente del PNV entre 2013 y marzo de 2025, como miembro del consejo de administración de Movistar Plus, la división audiovisual del grupo, un órgano en el que entra también Marcos Contreras, consejero a su vez de CriteriaCaixa el mismo día que anuncia la salida de un mínmo de 4.600 trabajadores en sus filiales Telefónica España, Móviles y Soluciones —que concentran el grueso del ERE-, límite a partir del cual no podrá forzar despidos, según indican fuentes sindicales, que agregan que el máximo de salidas se mantiene en 5.040. Con la llegada del que fuera presidente del PNV la compañía busca reforzar la interlocución pública y la relación institucional.