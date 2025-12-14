¿Bizum para pagar el alquiler o las clases? El aviso urgente de Hacienda que podría costarte una multa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha integrado definitivamente el uso de aplicaciones de pago instantáneo como Bizum dentro de sus protocolos habituales de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Aunque la herramienta nació como un método para saldar pequeñas deudas entre particulares, su adopción masiva ha llevado a la Administración a recordar que estos movimientos de dinero no son invisibles y están sujetos al mismo marco legal que las transferencias bancarias tradicionales. Según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el objetivo no es perseguir el intercambio de dinero casual por una cena o un regalo compartido, sino detectar actividades económicas sumergidas o incrementos de patrimonio no justificados que se canalizan a través de este sistema.

La normativa vigente, recogida principalmente en la Ley General Tributaria y en la Ley de lucha contra el fraude fiscal, establece límites claros para la notificación automática por parte de las entidades bancarias. Los bancos están obligados por ley a informar a la Agencia Tributaria cuando un usuario realiza operaciones que superan los 3.000 euros en el cómputo total de un periodo determinado o cuando se realizan transacciones con billetes de alta denominación. Sin embargo, en el caso específico de Bizum, la propia plataforma limita las operaciones a 1.000 euros por movimiento, pero Hacienda tiene la potestad de solicitar información detallada si detecta una recurrencia sospechosa que sugiera el ejercicio de una actividad profesional no declarada.

Un ejemplo cotidiano de este control ocurre cuando un profesional autónomo, como un profesor particular o un fisioterapeuta, recibe sistemáticamente pagos por Bizum de diferentes personas sin emitir factura ni declarar dichos ingresos en el IRPF o el IVA. Hacienda puede cruzar estos datos y considerar que existe una actividad económica oculta basándose en la frecuencia y el origen de los fondos. Del mismo modo, el cobro del alquiler de una vivienda mediante esta aplicación debe ser incluido en la declaración de la renta como rendimiento del capital inmobiliario, ya que la ausencia de un rastro en una cuenta corriente tradicional no exime al contribuyente de su responsabilidad fiscal si la Agencia Tributaria decide iniciar una inspección sobre sus movimientos bancarios.

Por otro lado, es fundamental que el usuario particular comprenda que los envíos de dinero a familiares o amigos por importes elevados podrían ser interpretados técnicamente como donaciones. Si un padre envía a su hijo una cantidad sustancial a través de Bizum para ayudarle con un gasto importante, esta operación está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya gestión depende de cada Comunidad Autónoma. Las autoridades tributarias advierten que, ante cualquier duda, es recomendable incluir un concepto claro en el envío, ya que términos genéricos o jocosos pueden dificultar la justificación del movimiento en caso de un requerimiento oficial de información por parte del fisco.