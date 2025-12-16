ATA lleva a la UE al Gobierno por no eximir de IVA a los autónomos

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

Los autónomos españoles, también los de baja facturación, son los únicos de toda Europa que se ven obligados a retener el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a sus clientes, pese a que la directiva europea obliga a eximir de esta obligación a los que menos ingresen, algo que penaliza su competitividad. El Gobierno de Pedro Sánchez se resiste a cumplir con esta exención fiscal para autónomos y pymes y, por ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra el Ejecutivo de coalición ante la Comisión Europea, por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del impuesto conocido como ‘IVA franquiciado’.

La principal asociación de autónomos de España, que representa a la mayoría del colectivo, presentó el pasado viernes una denuncia por el incumplimiento de la directiva Europea del IVA aprobada en febrero de 2020 después de años reclamando que se cumpla con este tema de vital importancia para los trabajadores por cuenta propia, algo que ya tenía que haber suscrito el Gobierno el pasado enero y por lo que se enfrenta incluso a posibles sanciones de Bruselas. Considera que España está "vulnerando los principios de efectividad, no discriminación, proporcionalidad, seguridad jurídica, competencia leal y libertad de establecimiento del Derecho de la Unión Europea".

"Exigimos la implantación en España de un régimen real de simplificación y exención de IVA para pequeños negocios, alineado con la UE, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento", defendió este lunes el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante un desayuno informativo organizado en Jerez de la Frontera por Europa. Amor resaltó que este incumplimiento tiene "un enorme efecto sobre las actividades de los negocios y nos resta competitividad".

La directiva de 2006 que establece un sistema común del IVA fue modificada por la directiva (UE) de 2020 en sus artículos 281 a 292 para modernizar y armonizar el régimen especial de exención para pequeñas empresas, con el objetivo de simplificar sus obligaciones fiscales y reducir la carga administrativa, puesto que no tendrían que presentar trimestralmente la declaración de este impuesto. Esta reforma permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA, una medida que presentó el PP en su programa económico para el colectivo.

"Trabas y más trabas"

La directiva fijó dos plazos que el Gobierno español ha incumplido: antes del 31 de diciembre de 2024 los Estados miembros debían adoptar y publicar las disposiciones necesarias y, además, había otro plazo para que las nuevas normas se aplicaran a partir del 1 de enero de 2025. "A fecha de hoy, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida legislativa para transponer la Directiva Europea 2020/285. La normativa española, contenida en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, carece de un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros", denunció Amor.

El presidente de ATA advirtió de que la falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados a la hora de aplicar de repercutir y liquidar el IVA son dos de los "obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con una inseguridad legislativa que se ha instalado en nuestro día a día". "Son trabas y más trabas", remarcó. "Ya está bien de discriminar a los autónomos españoles con respecto a los europeos", concluyó.