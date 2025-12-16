Hacienda reforzará la vigilancia sobre los pagos recurrentes a través de Bizum

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre los sistemas de pago más allá de las tarjetas tradicionales. El 'boom' del dinero electrónico ha provocado que Hacienda ponga en marcha un plan por el que, a partir del 1 de enero de 2026, la información de cuentas y los cobros mediante plataformas como Bizum pasará de ser anual a mensual, independientemente del importe. Es más, el foco en las operaciones de mayor volumen se amplía ahora a las menores, especialmente si se realizan de forma reiterativa. Aunque el Real Decreto 253/2025 aprobado el 1 de abril centra las medidas en actividades de empresas y autónomos, los particulares también podrían verse afectados si, por ejemplo, ya están siendo investigados y hay sospecha de que esos movimientos puedan esconder detrás actividades económicas no declaradas.

En todo caso, y salvo estos casos puntuales, la norma publicada en el BOE solo afecta a los pagos "en los que el destinatario tenga un contrato de no particular". Es decir, no habrá que dar parte de los Bizum que, por ejemplo, se realizan entre amigos para pagar cenas o vacaciones comunes.

La principal novedad de este mayor control fiscal, y que sí afecta a empresas y autónomos, es que desaparece el límite de más de 3.000 euros que hasta ahora obligaba a las entidades a notificar movimientos a Hacienda. Ahora, los informes que tendrán que enviar no solo los bancos y entidades de crédito, sino también las plataformas de pago y entidades extranjeras que operan en España, serán mensuales, independientemente del importe.

El objetivo de la Agencia Tributaria es actualizar las obligaciones informativas vigentes, ante los avances tecnológicos y los nuevos métodos de cobro entre profesionales, que han dejado obsoleto el sistema actual.

Las cifras hablan por sí solas. Solo en los nueve primeros meses de este año, el número de transacciones con Bizum alcanzó los 900 millones, con un volumen asociado de más de 65.000 millones de euros, según datos proporcionados por la plataforma. Destaca precisamente el crecimiento en comercio electrónico, donde la proyección de la compañía apunta a que este año se doblarán las cifras de 2024, tanto en operaciones como en volumen, algo que ocurriría por sexto año consecutivo.

Bizum es, de hecho, el segundo medio de pago favorito en comercio electrónico en España, con una media de tres compras al segundo y una cuota que los comercios y entidades monitorizados por la firma sitúan entre el 20% y el 30%.

Estos datos están claramente impulsados por el creciente número de comercios y plataformas online que han ido incorporando Bizum como medio de pago: 18.600 nuevos comercios en tan solo nueve meses.