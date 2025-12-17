El Tesoro confía en los inversores extranjeros para compensar la renuncia a los créditos europeos

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

El Tesoro confía en que el apetito del inversor extranjero por la deuda nacional permita el próximo año financiar con parte de sus emisiones los proyectos del Plan de Recuperación que hasta ahora iban a costearse a cargo de los 60.000 millones de euros en créditos europeos a los que el Gobierno acaba de renunciar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, justificó esta decisión con la capacidad del Estado de financiarse más barato que Bruselas en el mercado. Pero no había confirmado si los proyectos vinculados a esos préstamos se mantendrían en su agenda inversora.

La secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, detalló ayer que así será, explicando que la salida gradual del BCE en las compras de deuda nacional también ha sido absorbida en buena parte por estos inversores foráneos, que ya copan un 48% del total de la deuda española. "La mayor parte están concentrados en países vecinos de Europa, pero hay una creciente presencia de nórdicos y otras regiones", apuntó durante la presentación de la estrategia del organismo, que el próximo año prevé una emisión bruta de 85.677 millones, un 4,2% más. "Hay continuidad de los instrumentos, solo que se financiarán con emisiones de deuda española frente a los de la Comisión", insistió Conthe. Entre ellos, se asegura la supervivencia del fondo de resiliencia autonómica, gestionado por el BEI para financiar proyectos regionales con más de 20.000 millones de euros. "Es un ejemplo de un instrumento cuya financiación provendrá o de préstamos de la Comisión o de préstamos nuestros, pero el instrumento se mantiene exactamente igual", remarcó.

Según las previsiones del Tesoro, la mejora de la prima de riesgo -que ya está por debajo de 50 puntos básicos respecto al bono alemán- y una demanda que permanecerá "sólida" permitirá que el coste de las nuevas emisiones se mantenga en niveles moderados, y bajando, desde el 2,7% de este año. Algo que, no obstante, no impedirá un "ligero incremento" del coste medio del total de la cartera de deuda, pues el organismo continuará refinanciando emisiones de los años de tipos negativos. "Tenemos emisiones con cupones más altos y otras, más bajos, por lo que se neutralizan", explicó Conthe durante su presentación.

De cara a los próximos meses, y además de los inversores extranjeros, el Tesoro cree que también habrá más compras por parte de bancos centrales y grandes fondos, que hasta ahora se habían mantenido al margen al no estar el rating de España en los niveles actuales tras las recientes mejoras por parte de las tres principales agencias de calificación (S&P, Fitch y Moody's). El organismo intentará aquí aprovechar para colocar bonos verdes y emisiones sindicadas que permitan acoger a esos nuevos inversores. Destino inversor En total, las arcas públicas recibirán 6.500 millones de euros de los préstamos del Plan de Recuperación, en torno a un 28% de los préstamos totales previstos en un principio.

"El plan de recuperación se diseñó con prioridad para las transferencias directas por no suponer estas ningún coste para el Estado. En cuanto a los préstamos, se concibieron como una red de seguridad necesaria, y la evolución de la economía española y de la prima de riesgo ha supuesto una reducción en la ventaja financiera que entonces ofrecían", defendió ayer el Tesoro, destacando que actualmente hay "ciertos plazos" a los que España se financia a menores tipos que Bruselas.

El Tesoro también descartó un impacto en su estrategia de Financiación de 2026 de la condonación de deuda de las comunidades autónomas, que actualmente está pendiente de convalidación en las Cortes Generales. "Entra dentro de la prudencia de cuál puede ser el potencial impacto dentro del ejercicio, con escenarios máximos y mínimos", se limitó a asegurar la secretaria general del Tesoro.

En cualquier caso, la directora General del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz, explicó que la medida está centrada fundamentalmente en los préstamos de las comunidades autónomas con el fondo de comunidades autónomas. "Con lo cual, es un ajuste que no impacta en la estrategia de financiación del Tesoro", insistió.