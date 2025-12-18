Sánchez critica la rebaja a los vehículos que emiten CO2 y el sector la celebra

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles de «error histórico» la propuesta de la Comisión Europea (CE) de relajar el veto previsto para 2035 a la venta de coches nuevos que emitan CO2, una iniciativa que se enmarca en un amplio paquete para reforzar la competitividad del sector del automóvil y que la industria considera positivo. Sánchez ha señalado que la propuesta es «un error histórico» porque «la competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos». El núcleo de la propuesta presentada por la CE consiste en flexibilizar los objetivos de emisiones para los fabricantes y, en particular, apuesta por compensar un 10 % del volumen total de CO2 emitido por las flotas nuevas en 2035 mediante reducciones previas a lo largo de la cadena de valor. Además, Bruselas abre la puerta a que determinados híbridos enchufables y vehículos eléctricos con motor de combustión sigan comercializándose a partir de esa fecha. Otro eje relevante es la apuesta por pequeños coches eléctricos asequibles fabricados en el continente. La asociación de fabricantes de automóviles y camiones Anfac cree que la propuesta permite compaginar de modo más eficaz la necesidad de reducir las emisiones de CO2 con el mantenimiento de la competitividad y el empleo en Europa, al tiempo que reafirma la ambición climática del sector y del continente, según apuntan en un comunicado los fabricantes.