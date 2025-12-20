BBVA lanza su mayor recompra de acciones por 4.000 millones de euros

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Premio Gordo para los accionistas de BBVA. La entidad anunció ayer su esperado programa extraordinario de recompra de acciones, que será el mayor de su historia por valor de 3.960 millones de euros. La operación se iniciará el próximo 22 de diciembre y forma parte de los 36.000 millones de euros que el banco vasco tiene previsto repartir entre sus accionistas entre 2025 y 2028. Esta recompra ya había sido anunciada por el presidente de la entidad, Carlos Torres, tras el fracaso de la opa sobre Banco Sabadell, en un gesto hacia los accionistas que durante casi un año y medio sufrieron el ‘estrés’ derivado del largo proceso que terminó con el rechazo casi unánime de los socios de la catalana a la oferta. Lluvia de dividendos Aunque la opa no salió adelante, los inversores sí se han beneficiado de la fuerte revalorización en Bolsa del banco vasco, que este año ha duplicado su valor con un alza de más del 113%. Y, como premio extra, de la guerra de dividendos con la que las dos entidades protagonistas de la operación intentaron convencer, cada una con sus respectivos intereses, a los accionistas. Fruto de esa lluvia de millones los socios de BBVA ya recibieron el pasado 7 de noviembre 1.842 millones de euros en efectivo, el dividendo a cuenta más alto de la historia del banco. Y el 10 de diciembre la entidad completó con éxito su recompra de 993 millones, como parte del pago ordinario correspondiente a 2024. «Mantenemos nuestro firme compromiso de devolver de forma disciplinada y continua el exceso de capital generado por encima de la parte alta de nuestro rango objetivo de capital del 12%», expresan desde la entidad. Asimismo, destacan que la posición de capital del banco continúa en niveles muy sólidos. El importe total del programa, de 3.960 millones de euros, equivalente a 100 puntos básicos de CET1, se deducirá del ratio de capital de la entidad en diciembre. Con ello, el ratio proforma a septiembre de 2025 se habría situado en el 12,42%, muy por encima del ratio objetivo del 11,5-12% de BBVA. El plan de recompra ahora anunciado se ejecutará durante varios meses y se completará por tramos. El primero —el que comienza este lunes— ascenderá a 1.500 millones y finalizará no antes del 6 de marzo ni más tarde del 7 de abril. BBVA continuará después con el resto del importe hasta el máximo de 3.960 millones de euros. Desde el lanzamiento de su primer programa en 2021, y teniendo en cuenta esta nueva recompra que se lanza ahora, BBVA ha decidido destinar más de 10.000 millones de euros a recomprar acciones, reduciendo el número de títulos en circulación de la entidad. Las recompras de acciones han tenido un impacto positivo en el beneficio por acción (o BPA) de BBVA. Así, mientras que el beneficio atribuido creció un 31% en 2022, un 21% en 2023 y un 25% en 2024, el BPA aumentó por encima de esas tasas, con incrementos del 48%, 26% y 27%, respectivamente.