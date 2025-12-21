El inmobiliario y el oro se consolidan para equilibrar la inversión riesgo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«La diversificación no es opcional, es esencial». Con estas palabras los expertos de JP Morgan AM recomiendan al inversor encarar 2026 con una cartera equilibrada en la que unos activos puedan compensar posibles momentos de corrección del resto. «El cambio de políticas y una mayor inversión de los Estados implican también una inflación más volátil. Y eso exige carteras más inteligentes que utilicen activos alternativos y activos reales para lograr resiliencia y rentabilidad», señalan desde la firma.

Con ese telón de fondo, el inmobiliario vuelve a alzarse como uno de los mejores contrapesos de la Bolsa y la renta fija. Pese a estar en precios nunca vistos desde la época de la burbuja —y superarlos ya en algunas capitales-, el consenso cree que el ladrillo residencial seguirá siendo una buena inversión para quien pueda permitírselo, con estimaciones que apuntan a que los precios de la vivienda seguirán al alza en 2026: en torno a un 7%, según las estimaciones de Bankinter, que acaban de elevar su previsión desde la anterior, que era mucho más moderada, del entorno del 4%. «La escasez de oferta y los precios de los alquileres, que han subido mucho, están detrás de nuestra decisión», aseguran en la entidad. Los analistas apuntan también otro tipo de infraestructuras más allá del residencial, como los centros de datos. Y ahí España ocupa una posición privilegiada. «A junio de 2025 la inversión en centros de datos representaba ya el 5,5% del gasto privado en construcción no residencial», señalan los expertos de Capital Group a nivel global.

Alquileres al alza

Lo mismo ocurre con las residencias de estudiantes, que siguen manteniendo un enorme atractivo de cara a 2026. Según datos de JLL, la inversión en este tipo de activos en España alcanzará los 1.700 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 151% respecto al año anterior. Y lo más importante: hay un creciente déficit de este tipo de alojamiento que, según la consultora inmobiliaria, podría rondar las 335.000 plazas en el curso 2029-2030. «La necesidad de inversión se estima entre 15.000 y 24.000 millones de euros para alcanzar una ratio de cobertura del 20%», precisan los expertos. «En vivienda estudiantil, apostamos por Madrid, Valencia y Sevilla, donde el aumento de la matrícula y la escasez de este tipo de alojamientos modernos podrían proporcionar ingresos estables y oportunidades para una gestión activa», añaden los expertos de Deutsche Bank. Más allá del inmobiliario, donde centros logísticos y comerciales también se presentan como opción a través de la inversión en fondos, los analistas se muestran divididos en torno a otro activo estrella para diversificar carteras: el oro. El metal amarillo ha sido una de las mejores inversiones de 2025 con una revalorización del 65% que ha llevado a la onza a superar los 4.000 dólares por primera vez en su historia.