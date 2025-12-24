Casi tres millones de pensiones, las más bajas, suben entre el 7% y el 11,4%

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

Año nuevo, pensiones nuevas. Las prestaciones públicas se elevarán con carácter general un 2,7% en 2026 para hacer frente a la inflación y mantener el poder adquisitivo de los mayores, pero casi tres millones de pensiones, las más bajas del sistema (en torno a 2,75 millones), subirán hasta más de cuatro veces más, entre un 7% y un 11,4%, para ir mejorando la capacidad de compra de este colectivo de personas que son el eslabón más vulnerable.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley con una avalancha de medidas económicas para 2026 que incluye la revalorización de las pensiones y establece un incremento para las mínimas de al menos un 7% en 2025, un alza que casi triplica la revalorización general del 2,7%. No obstante, el porcentaje para las prestaciones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares se elevarán mucho más: un 11,4%. De igual manera, otro 11,4% se dispararán en enero las pensiones no contributivas y también el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Así lo anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la última rueda de prensa del año en la que se estrenó como portavoz del Gobierno. Tal y como adelantó este periódico, esta actualización de las pensiones se incluye en un único Real Decreto-ley que establece la prórroga en 2026 del denominado ‘escudo social’, un único real decreto para todas estas medidas económicas, ya que el Gobierno ha vuelto a escoger esta fórmula de no trocear las iniciativas como estrategia para presionar a la oposición para aprobar estas leyes que tienen que ser refrendadas por el Congreso, pese a que el año pasado naufragó en el Parlamento en una primera vuelta. A expensas de PP y Junts Y lo hace a pesar de que el PP había anticipado que apoyaría la subida de las pensiones siempre y cuando no la mezclara con otras medidas, por lo que, de cumplir su amenaza, su tramitación volverá a depender de Junts en el actual escenario de relaciones rotas. «El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable: el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que, si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer», defendió Saiz, que destacó que esta nueva subida supondrá un extra de unos 570 euros para los jubilados.

Así, las pensiones mínimas, en torno a 2,1 millones, aumentarán al menos un 7,07% en enero y el importe mínimo de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales ascenderá a 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025. Sin embargo, la revalorización se eleva al 11,4% para los titulares que tengan cónyuge a cargo, con lo que el importe para 2026 asciende a 17.592,40 euros, muy por encima de los 15.786,4 euros de este año.

A su vez, los ingresos de alrededor de 470.000 personas que cobran una pensión no contributiva (al no haber generado cotizaciones suficientes para acceder a una contributiva pero carecen de recursos suficientes) aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se elevará el ingreso mínimo vital para los casi 800.000 hogares que reciben esta ayuda. Asimismo, unas 200.000 pensiones a favor de familiares se revalorizarán en torno a un 11% en enero.

Por su parte, las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también un 7,07% para 2026, con lo que alcanzarán los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

Por otra parte, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanzará en 2026 los 5.962,80 euros al año.

Autónomos: por el momento, las mismas cuotas

Los autónomos comenzarán el año sin cambios en sus cotizaciones. El Gobierno ha renunciado finalmente a elevar las cuotas que pagan a la Seguridad Social los 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia tras la polémica generada con la primera propuesta que puso encima de la mesa y que disparaba el desembolso que debían hacer en el nuevo año hasta en más de 200 euros al mes. Un alza, además, más acusada para los que menos ingresaban, lo que provocó un fuerte rechazo en el colectivo que hizo al ministerio de Elma Saiz dar marcha atrás y presentar una nueva oferta con una mínima subida de entre 3 y 12 euros (concretamente entre 2,91 y 14,75 euros mensuales) que tampoco convenció a los agentes sociales.

"La tabla de cotización para los trabajadores autónomos para el año 2026 no sufre cambios respecto a 2025", anunció la ministra, aunque lanzó también un aviso de advertencia: «Como saben, la protección de los autónomos está indisolublemente unida a las cuotas, a sus cotizaciones, que van directamente a esa protección social", en referencia a que sus pensiones tampoco se verán mejoradas y mantendrán la actual brecha de más de 650 euros respecto a la jubilación de un asalariado. De esta forma, tras la prórroga de cuotas aprobada este martes por el Consejo de Ministros, los autónomos que coticen por la base mínima pagarán a la Seguridad Social cuotas que irán desde los 200 a los 590 euros mensuales, dependiendo de sus rendimientos netos. Sin embargo, el objetivo del Gobierno es retomar la negociación con los agentes sociales tras la vuelta de vacaciones para intentar alcanzar un acuerdo y lograr incrementar las cotizaciones del colectivo, tal y como se acordó en la última reforma de las pensiones.

El actual sistema de cotización en función de los ingresos reales arrancó a principios de 2023 y cuenta con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032. El Gobierno y los agentes sociales debían haber pactado este año los tramos de cuotas para los próximos ejercicios, hasta 2032, pero la negociación encalló en octubre y no avanzó en los meses posteriores. El 'no' de Junts a apoyar la última propuesta del Ministerio hizo más que probable que, de llevarla adelante, fuera después tumbada en el Congreso, por lo que el Gobierno ha optado por mantener en 2026 las mismas cuotas que en 2025.

Triple subida

Además, este último real decreto del año ha actualizado otras cotizaciones a la Seguridad Social y ha impuesto de nuevo una triple subida para los que más ganan: un aumento de la base máxima hasta los 5.101,20 euros, un incremento al 0,90% de la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y una subida de los tipos de la 'cuota de solidaridad', que oscilará desde enero entre el 1,15% y el 1,46% y supondrán entre 70 y 800 euros más al año.