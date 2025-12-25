Adif soluciona la incidencia en Chamartín que retrasó varios trenes, alguno con destino León
El gestor de infraestructuras Adif ha solucionado una incidencia que se produjo a las 10.00 horas de este jueves que afectaba a las instalaciones de señalización de la estación madrileña de Chamartín y que provocó algunas demoras de poca importancia en trenes AVE con llegadas por el Corredor de Levante.
La incidencia ha durado una hora, hasta las 11.00 horas, momento en el que se ha resuelto el problema que afectaba a una de las líneas férreas de llegada a la estación, han comunicado a EFE fuentes de Adif.
El resto de trenes, de Cercanías o Media Distancia, no se han visto afectados por este incidente en la señalización.
El tren con trayecto Valencia-León ha sido el que ha sufrido una mayor afectación. La ausencia de señalización momentánea en la vía le obligó a detener la marcha y retroceder posteriormente para alcanzar el andén por otra de las vías.
Adif ha aclarado que no se han producido más incidencias en la red y ha añadido que, a estas horas, todos los trenes circulan con normalidad.