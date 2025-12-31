Telefónica cierra 2025 con casi 500 millones de inversión acumulada en Castilla y León destinada a conectividad y proyectos de digitalización

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Telefónica cierra 2025 con una inversión acumulada en Castilla y León de casi 500 millones de euros en el último quinquenio, lo que supone inversiones anuales cercanas a los cien millones de euros. Estas inversiones se han destinado, principalmente, al despliegue de redes de ultra banda ancha, como la fibra óptica y 5G, pero también a proyectos clave de digitalización en sectores estratégicos como la Sanidad, la Agricultura o los Servicios Sociales, así como a los ámbitos del Turismo y a la conservación preventiva del Patrimonio.

Castilla y León se sitúa entre las cuatro Comunidades Autónomas donde la compañía ha destinado mayor inversión en los últimos años, junto a la Comunidad de Madrid. Andalucía y Cataluña. Según la directora de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz, la Comunidad es “estratégica” para la compañía, no sólo en lo que se refiere a infraestructura y redes de conectividad, “sino a proyectos de digitalización que aplican tecnologías como BigData, IoT o IA para mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad de las empresas y la prestación de servicios públicos por parte de las Administraciones”.

En este último apartado, Herranz pone de ejemplo “un proyecto de referencia no sólo en España, sino en Europa, como es Castilla y León Territorio Rural Inteligente”, en el que, por primera vez, se ha utilizado la plataforma de software inteligente Smart Thinking de Telefónica en un entorno rural, no urbano. El proyecto, liderado por la Junta y en el que participan las nueve Diputaciones Provinciales cuenta ya con 3.500 puntos sensorizados en 400 municipios de la Comunidad que permiten gestionar de manera inteligente servicios públicos como el alumbrado, la recogida de residuos, la gestión del agua, la seguridad de las carreteras gracias a la capa de inteligencia que aporta la plataforma de Telefónica. Este proyecto conllevó en su día el despliegue de Telefónica de forma pionera en Castilla y León de la red de tecnología NB-IoT, “destinada a conectar cosas y clave para la creación de una Smart Región por su bajo consumo, cobertura en lugares de difícil acceso y rápida implantación”.

Plataforma Inteligente para la Agricultura

Según Herranz, 2025 ha sido un año especial para la compañía en Castilla y León, “al reforzar el papel de Telefónica de socio tecnológico de referencia de la Junta de Castilla y León, con nuevos proyectos destinados a revolucionar, gracias a tecnologías como IA, sectores estratégicos como la Agricultura”. En este sentido, Telefónica desarrollará la Plataforma Digital Agroalimentaria DATAGIA, que aplicará Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) y Big Data para mejorar la toma de decisiones gracias a la inteligencia del dato y transformará la cadena agroalimentaria, mejorando la trazabilidad y garantizando un modelo más sostenible y competitivo.

Esta iniciativa en particular, financiada con fondos europeos del programa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), busca agilizar la transformación del sector agroalimentario en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Se trata de una plataforma de datos de carácter colaborativo público-privado con un presupuesto conjunto de 27 millones, de los que 10,7 millones de destinarán a DATAGIA.

Telefónica, a través de Telefónica Tech, será socio tecnológico clave para el desarrollo de este ecosistema digital, que, mediante la recopilación y uso eficiente de datos, mejorará la precisión y eficiencia de las decisiones tomadas en toda la cadena de valor por los agentes del sector. La plataforma será un espacio de datos compartidos para integrar información de todos los agentes de la cadena agroalimentaria, así como para la recopilación masiva de datos mediante sensores IoT en explotaciones, industrias y transporte.

También se procederá al procesamiento avanzado de estos datos, con IA y Big Data, para optimizar costes, prever producción y mejorar la toma de decisiones. A través de la Plataforma DATAGIA, las empresas del sector acceden a un conjunto de aplicaciones clave: trazabilidad, trazabilidad, Marketplace, inteligencia de mercado, canales de comunicación con la Administración, transporte y módulo avanzado de alertas. También incluye una app para consumidores, que aporta confianza, facilitando el intercambio y comercialización de productos.

Inteligencia Artificial para analizar radiografías

Destaca asimismo en 2025 la adjudicación de la Plataforma IA para el análisis de imágenes de tórax para Sacyl. El objeto del proyecto es el suministro e implantación de un software de ayuda al diagnóstico clínico basado en el análisis de radiografías de tórax utilizando algoritmos de inteligencia artificial para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Con ello, se podrá facilitar la ordenación y priorización de los casos, dar soporte a la decisión diagnóstica basada en radiología de tórax y disminuir el tiempo de trabajo de los profesionales dedicado a la lectura de imágenes y elaboración de informes.

En el sector sociosanitario, Telefónica ha trabajado en la modernización de residencias y servicios de mayores con la implantación de soluciones digitales como control de errantes, lavandería inteligente o puesto enfermera-paciente, además de en proyectos como Pérgola, para el Ayuntamiento de Valladolid, que utiliza biomarcadores de voz basados en IA para analizar el habla y el estado de bienestar emocional de un ciudadano con el objetivo de detectar casos de soledad no deseada y plantear soluciones, Telefónica ofrece también servicios de sensorización del hogar o en asistentes basados en elementos habituales en los hogares como la televisión o los móviles que permitan alargar la estancia en el hogar.

Telefónica también ejecutará el proyecto “Servicio de Monitorización de 101 Bienes de Interés Cultural” de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León en el marco del programa RETECH. El proyecto tiene como objetivo la instalación, configuración, conexión y mantenimiento de nodos, sensores y actuadores en inmuebles patrimoniales de alto valor cultural (BIC). Los sensores captarán información sobre temperatura, humedad, luz o movimiento y esa información pasará por una plataforma inteligente de Telefónica, que enviará ‘órdenes’ a elementos del edificio para regular la luz, apagar la calefacción o abrir una persiana. La obtención de datos en tiempo real sobre esos parámetros es clave para su conservación, además de para su seguridad, eficiencia energética y uso turístico.

Innovación en Turismo

También Telefónica será encargada de la plataforma de Turismo Inteligente de Castilla y León y de Valladolid, destinadas, ambas, a integrarse en la red nacional de destinos turísticos inteligentes SEGITTUR potenciando una gestión más eficiente, sostenible y basada en datos siendo referente en innovación turístico.

Telefónica cuenta en Valladolid con un equipo de trabajo especializado en IA&BigData, "que desarrolla servicios clave para la compañía relacionados, por ejemplo, con el análisis inteligente de patrones de movilidad de grandes multitudes, extrayendo datos útiles para muchos sectores". Telefónica cuenta también en León con C4IN, el Centro de Innovación en Ciberseguridad Industrial 4.0 de Telefónica Tech, desde el que se desarrolló Aristeo, herramienta pionera que simula entornos industriales reales para conocer a los ciberdelincuentes y blindar la seguridad.

La Comunidad con más nodos 5G de 700 MHz encendidos

Telefónica cuenta ya con 5G de altas prestaciones (3.500 MHz) en más de 228 municipios de Castilla y León, lo que la convierte en la operadora en líder en el despliegue en esta banda, que ofrece altas velocidades y muy baja latencia tanto a usuarios particulares como empresariales, además de facilitar un incremento de la calidad de red para todos ellos.

Telefónica sigue afianzando la capilaridad de su red de altas prestaciones, conocida como 5G+ para los clientes de Movistar y O2, y de este modo ofrecerla en la práctica totalidad del territorio, desde grandes ciudades con miles de habitantes y las principales vías de comunicación hasta pequeñas localidades rurales con decenas de vecinos. La operadora pone además a disposición de sus clientes la cobertura 5G en la banda de 700 MHz, que mejora el servicio en interiores y alcanza una cobertura de red móvil en exteriores más extensa.

Castilla y León es la Comunidad española que dispone de más nodos de 5G de 700 MHz encendidos, concretamente 843, lo que permite a Telefónica ofrecer cobertura con la tecnología 5G al 88% de la población, con un crecimiento progresivo. Junto con la ampliación de este despliegue 5G en la red móvil, Telefónica también ha acelerado el desarrollo de su red fija sobre fibra FTTH, referente mundial y líder en España que llega también al 88% de la población. Telefónica también ha activado el 5G Stand Alone (SA) en todos los municipios que cuentan con 5G de la operadora, ya sea a través de la banda de 700 MHz, de la de 3.500 MHz o en ambas.