Las familias se endeudan al máximo para sostener el 'boom' del consumo

La resistencia del mercado laboral y las alzas salariales no parecen suficientes para que los hogares españoles sean capaces de seguir ahorrando al tiempo que gastan más en consumo.

El reciente periodo de subida de precios ha provocado que recurrir al banco para financiar las compras de bienes y servicios sea ya algo habitual en muchas familias del territorio nacional. Y esto se ha dejado notar con especial intensidad en la recta final del año, coincidiendo con el periodo grande del consumo y que ahora culmina con las Navidades y las rebajas de enero. En concreto, el saldo vivo del crédito al consumo renovó máximos en el undécimo mes del año, con 114.650 millones de euros.

Una cifra nunca vista que, además, implica un incremento interanual del 12,56%. Es el mayor ritmo de crecimiento desde finales de 2019. Aunque en principio no se observan problemas en estos niveles —el endeudamiento de las familias está muy controlado en términos de PIB-, algunos hogares sí se exponen al riesgo que presentan este tipo de préstamos, que en muchas ocasiones se solicitan «a la ligera» para hacer frente a temporadas de mayor consumo como el verano o la actual, sin saber los elevados intereses que conllevan.

Para hacerse una idea, el tipo de interés medio ponderado del crédito al consumo llegó a superar en 2025 el 7%, aunque ahora se mueve en torno al 6,7%, según datos del supervisor. En el caso de las denominadas tarjetas ‘revolving’ (créditos fáciles y rápidos que permiten pagar a plazos), el interés medio se sitúa en el 18,34%.

Riesgos

«Son préstamos muy desesperados, contratados a menudo por consumidores vulnerables que, movidos por la inmediatez, olvidan lo que están pagando por esos préstamos, que son intereses que rozan la usura», apunta Patricia Suárez, presidenta de Asufin, en referencia también a la intención del Ejecutivo de abordar este enero la transposición de una directiva europea —que tendría que estar lista desde el pasado 20 de noviembre— que, entre otras cosas, limitará el interés aplicado a ciertos tipos de préstamos, como los minicréditos. Según datos recopilados por Asufin, los precios de estos minicréditos a 30 días presentan un interés medio disparado casi un 140% frente a los máximos vistos en plena pandemia, cuando la necesidad acuciante de liquidez y la fuerte demanda encarecieron los precios. «¿En qué se traduce esto? En un coste de 103,42 euros de intereses por pedir 300 euros a devolver en 30 días», apunta Suárez. «Junto al precio de estos préstamos, otro elemento de preocupación que plasman nuestros estudios es el leve descenso que observamos en cantidades; y el mayor en plazos, que llevan a créditos de más importe y menos duración», apunta la experta. Esto, a juicio de la asociación de usuarios financieros, implica un serio desajuste «pernicioso» para el consumidor, dado que le lleva a solicitar préstamos de mayor cuantía a un plazo que no se amplía de manera proporcional. «Esta circunstancia puede generar mayores problemas de devolución y, por ende, de entrar en situación de impago», añaden. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya avanzó que el Ejecutivo prevé aprobar este mes la normativa para limitar los abusos en estos préstamos. Por un lado, se establecerá un tope a sus intereses. Pero también se fijará un plazo mínimo de 24 horas entre que el banco —o cualquier otra entidad— realice una oferta vinculante y el cliente la acepte, con el objetivo de dar el tiempo para saber lo que se firma. En el caso concreto de los créditos rápidos o las ‘revolving’, la publicidad no podrá centrarse solo en la rapidez del acceso al dinero. Es decir, una ayuda más para que el consumidor no se deje cegar solo por la inmediatez y tenga en cuenta el resto de condiciones..

