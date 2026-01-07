El atasco de los planes de pensiones expone el pacto de España con la UE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La reforma de los planes de pensiones de empleo impulsada en 2022 por el entonces ministro de Seguridad Social —y actual gobernador del Banco de España— José Luis Escrivá, sigue lejos de alcanzar sus objetivos con Bruselas. La promesa para 2030 pasaba por concentrar a 11 millones de trabajadores dentro del segundo pilar y, a menos de cinco años de que expire el plazo, el sistema apenas alcanza los tres millones. Aunque la cifra supone un notable salto desde los 1,9 millones de antes de la reforma, el ritmo de crecimiento es aún insuficiente y está muy concentrado en el sector de la construcción, donde sí se llegó a un acuerdo para la creación de un Plan de Pensiones de Empleo Simplificado (PPES), que obliga a las empresas a aportar en favor de sus empleados. En todo caso, solo se ha constituido ese.

Y aunque fuentes conocedoras indican que ha habido avances en la negociación de otros sectores —sobre todo en el metal, pero también en hostelería y textil-, el compromiso con la Comisión Europea está lejos de cumplirse. Es cierto que antes de la reforma solo había 1,9 millones de beneficiarios de este tipo de productos. Pero, tal y como recuerda Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco «de momento solo se ha constituido un plan de empleo y, respecto a los activos, apenas llegamos al 3% del PIB frente al 30% comprometido para 2030». Según las estadísticas de la patronal de las gestoras, el sistema de empleo presenta —a cierre de septiembre de 2025— un volumen de activos de solo 40.036 millones de euros.

Y el patrimonio de los planes simplificados apenas alcanza los 542 millones (321 millones en los simplificados de autónomos y 221 millones en el simplificado sectorial, el de la construcción gestionado por VidaCaixa). Hay 44 registrados, con 883.216 partícipes. De ellos, 822.843 forman parte del simplificado sectorial.

Con estas cifras sobre la mesa se puede estimar que la media de aportación por empleado en el plan de la construcción apenas alcanza los 270 euros, una de las cifras más bajas de todos los planes de empleo registrados por Inverco. «Tres años después de la reforma, hay 12.500 millones de euros que no han ido a ahorro a largo plazo; no sabemos si han ido a consumo, a cuentas corrientes. pero lo que sí sabemos es a dónde no han ido: a productos de ahorro para la jubilación», insiste Aldama, siempre crítico con la decisión del Gobierno de recortar las ventajas fiscales de los planes del sistema individual —pasando el máximo deducible de 8.000 euros anuales a 1.500 euros— al tiempo que no ha sido capaz de impulsar a mayor velocidad los de empleo. «Más de un millón de personas tiene plan de pensiones de empleo sin aportaciones desde hace años», añade Carlos Bravo, Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO.

En un reciente encuentro para presentar un informe elaborado por Mutua, Olimpia del Águila, responsable de Seguridad Social e Igualdad del departamento de Empleo, Protección Social e Igualdad de CEOE, insistió en que la negociación colectiva debe ser «el gran instrumento de promoción del segundo pilar». No obstante, reconoce que el contexto no acompaña. «La firma de convenios colectivos nuevos apenas superaron los 500 este año (2025) ante la inseguridad jurídica en cuanto a la regulación de la estructura salarial», asegura.

Los expertos coinciden en que uno de los factores que podría impulsar estos productos sería el denominado ‘autoenrollment’, un sistema donde los trabajadores son inscritos automáticamente en un plan de pensiones de empresa, sin necesidad de solicitud, pero con opción a darse de baja después. El sistema ha demostrado un enorme éxito en Reino Unido, donde se ha duplicado el número de jóvenes que se mantienen en estos sistemas de previsión complementarios, pasando de un 22% a un 80% desde su aplicación.