Bruselas propone más recursos para la PAC a pocos días del voto de Mercosur

La Comisión Europea ha propuesto este martes un conjunto de «herramientas» para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual, una oferta que llega tras la masiva protesta agrícola del pasado diciembre en Bruselas y a pocos días del voto sobre el acuerdo con Mercosur. El documento asegura que la PAC seguirá siendo en el periodo presupuestario 2028-2034 la «principal herramienta política de la UE» para facilitar a los agricultores unos ingresos justos, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar el atractivo y el nivel de vida en las zonas rurales. Recuerda que, en el próximo presupuesto se han propuesto 293.700 millones de euros para la política agraria, que se destinarán sobre todo a apoyar la renta de los agricultores. Como mejora, ahora plantea que cuando los Estados miembros presenten sus Planes de Asociación Nacional y Regional iniciales, tengan acceso a hasta dos tercios del importe normalmente disponible para la revisión intermedia, lo que supondrá poder movilizar de inmediato unos 45.000 millones de euros para apoyar a los agricultores. Eso permitirá, dice la carta, garantizar la disponibilidad de recursos adicionales a partir de 2028 para abordar las necesidades de los agricultores y las comunidades rurales. A ello se sumará «la cantidad duplicada de 6.300 millones de euros disponible para abordar las perturbaciones del mercado y estabilizar los mercados agrícolas.