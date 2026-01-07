La Junta impulsa la ampliación del polígono El Bayo de Cubillos del Sil con 18 millones

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita las actuaciones que la Junta de Castilla y León está impulsando en el Polígono Industrial de El Bayo, en el municipio de Cubillos del Sil (León).JCyL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó las actuaciones que la Junta impulsa en el Polígono Industrial de El Bayo, en el municipio berciano de Cubillos del Sil (León), donde se desarrollan de forma coordinada su ampliación, la mejora de los accesos y la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales que dará servicio al área industrial.

La actuación global supone una inversión superior a los 18 millones, destinada a reforzar la capacidad del polígono para acoger nuevas empresas, mejorar su conectividad y garantizar infraestructuras básicas adecuadas para el desarrollo de la actividad industrial.

Durante la visita, el consejero ha podido conocer el ámbito de la ampliación del Polígono Industrial El Bayo, cuyas obras de urbanización han sido licitadas recientemente con un presupuesto de 6,53 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 16 meses. La ampliación delimita un nuevo sector industrial colindante con el polígono actual, con una superficie de 54,2 hectáreas, situado entre el polígono existente y la carretera autonómica CL-631, que hasta ahora tenía la consideración de suelo rústico.

El sector ha sido ordenado mediante el Plan Regional de Ámbito Territorial para la Ampliación del Polígono Industrial El Bayo y permitirá generar más de 541.000 metros cuadrados de superficie neta destinada a uso industrial, distribuidos en parcelas de distintos tamaños y con una edificabilidad superior a los 265.000 metros cuadrados, además de espacios libres, equipamientos públicos y viario.

Las actuaciones urbanísticas previstas incluyen la ejecución de una nueva red viaria integrada con la del polígono existente, así como todas las infraestructuras de servicios necesarias: abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje de pluviales, suministro eléctrico y alumbrado público con criterios de eficiencia energética, e infraestructuras de telecomunicaciones preparadas para tecnologías avanzadas. El diseño del nuevo ámbito contempla también zonas verdes, aparcamientos compartidos y espacios de uso común que mejoren la calidad del entorno industrial.

De forma complementaria a la ampliación, el consejero ha visitado las obras de mejora de los accesos al polígono, que incluyen un nuevo enlace con la carretera autonómica CL-631 y la construcción de una glorieta en la carretera provincial SC-LE-12, actuaciones que se encuentran en ejecución y que suponen una inversión conjunta de cuatro millones de euros, junto con la nueva estación depuradora.

Asimismo, Suárez-Quiñones ha conocido el estado de las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que se está construyendo en el municipio de Cabañas Raras, destinada a dar servicio tanto al polígono industrial de El Bayo como al de Cabañas Raras, garantizando el tratamiento adecuado de las aguas residuales y reforzando la sostenibilidad ambiental del conjunto del área industrial.