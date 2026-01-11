Turbulencias en la economía USA

Publicado por Félix Montero Madrid Creado: Actualizado:

'Make America Affordable Again'. Hacer América asequible otra vez. Así reformuló Donald Trump el eslogan que le llevó por primera vez a la Casa Blanca durante su última carrera presidencial. Esta promesa de devolver el viejo sueño americano de la prosperidad y la estabilidad le permitió desalojar a Joe Biden y derribar en las elecciones el muro azul demócrata del cinturón del óxido: Pensilvania, Michigan y Wisconsin, tres estados industriales arrasados por la crisis de Lehman Brothers. Un año después de su regreso, sin embargo, este relato empieza a resquebrajarse en el día a día de los ciudadanos. La economía estadounidense avanza, pero lo hace a dos velocidades: mientras los datos 'macro' muestran una notable capacidad de resistencia, este buen tono no termina de trasladarse a los bolsillos de los ciudadanos, en un contexto en el que Washington ha convertido la geopolítica en un test de estrés constante para los mercados.

Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, resume el momento con una imagen gráfica: «La economía estadounidense vive en forma de 'K'». Es decir, mientras una parte del país —la vinculada a los mercados financieros, la gran empresa y los centros de datos— sigue prosperando, otra cada vez más amplia ve cómo el crecimiento no se traduce en bienestar. La inflación refleja esta tensión, ya que repuntó del 2,3% al 3% entre abril, una vez aprobados los aranceles, y septiembre. Aunque en noviembre se moderó en tres décimas, estos datos hay que tomarlos con cautela ya que el mes anterior hubo un vacío estadístico durante el 'shutdown' federal'.

En todo caso, el escenario no está descontrolado y evidencia la rigidez y la flexibilidad de la mayor economía del mundo para adaptarse a los cambios. Steinberg prevé que la inflación se dispare al 3,5% durante este ejercicio, en parte debido a las barreras aduaneras, que rondan el 20% de media, las más altas desde 1933. Aunque de momento el impacto ha sido limitado, se espera que esta presión aumente, ya que las empresas, anticipando la situación, han adelantado de manera «muy significativa» las importaciones.

Sin embargo, estos costes adicionales ya comienzan a trasladarse al precio final que paga el consumidor. A pesar de ello, como el comercio internacional sigue teniendo un peso limitado en la economía estadounidense, no se espera que la inflación sobrepase el 4% en ningún caso. La gran preocupación de los estadounidenses, el mercado laboral, ha perdido dinamismo, aunque sigue cerca del pleno empleo. La tasa de paro es del 4,4%, el nivel más alto desde la pandemia. Steinberg señala que podría ser incluso mayor, ya que las deportaciones y las redadas han causado una escasez de personal en los sectores más precarios y han provocado que los trabajadores migrantes tengan miedo incluso a buscar empleo.

Este cóctel de tensiones no ha frenado el crecimiento de la economía estadounidense, que se espera que cierre el año cerca del 2%, lo que refleja la resiliencia del país. Ese avance se apoya en una Reserva Federal que ha controlado la inflación con tipos más altos y un mercado interno que sigue impulsando el consumo. El gran desafío de Trump de cara a las elecciones de medio mandato es conseguir que ese crecimiento se traduzca en bienestar real, lo que ha llevado a pausar la guerra comercial con China hasta después de noviembre.

Según Steinberg, la estrategia de Trump con Venezuela también busca ese objetivo: aumentar el poder adquisitivo de la población gracias al control del petróleo para bajar la inflación. «Un desafío imposible de lograr en tan poco tiempo, pero el presidente de EE UU tiene una visión muy básica de la economía».