Europa pierde ante China y EE UU autonomía y miles de millones en ingresos

Si los coches eléctricos chinos están copando el mercado europeo, los chips de Nvidia de inteligencia artificial (IA) son estadounidenses y ninguna de las cinco grandes tecnológicas mundiales son europeas. no es casualidad. La Unión Europea dedica solo el 2% de su PIB —unos 400.000 millones de euros— a la I+D, frente al 3,5% —945.000 millones— de Estados Unidos, según datos de la OCDE. Esta brecha se mantiene estable desde hace años y está lastrando la productividad y el liderazgo tecnológico europeo, además de comerse miles de millones en ingresos para las empresas europeas. Y más en un momento de tanta inestabilidad como el actual en el que EE UU trata de liderar el sector militar y tecnológico, advierten los expertos.

El grupo de reflexión en economía de Antoni Castells, EuropeG, destaca en un reciente informe que la política industrial ha pasado de ser un «asunto marginal para convertirse en un eje central» de la agenda económica comunitaria con el objetivo de lograr una Europa más competitiva y autónoma. Sin embargo, según sus cálculos, Europa invierte un 35% menos que EE UU en innovación, por lo que corre el riesgo de quedar «atrapada» en la «trampa tecnológica media». ¿La solución? Duplicar los fondos comunitarios para ello, reformar la política de competencia y avanzar hacia una mayor integración política si Europa quiere preservar su soberanía económica y tecnológica, indica el documento.

Esta es también la tesis de las grandes operadoras de telecomunicaciones europeas, lideradas por Telefónica. Su presidente, Marc Murtra, no perdió ni un solo segundo desde que asumió el cargo hace ahora un año en defender que lo principal es crear un mercado de las telecomunicaciones «más consolidado», con grupos fuertes que tengan músculo y escala para realizar las inversiones necesarias en la nueva era tecnológica. Murtra ha abanderado la pugna de las telecos en Bruselas para conseguir que el sector se haga un hueco entre los «titanes tecnológicos» liderados por China y EE UU. En una entrevista reciente con el diario francés ‘Les Echos’ reiteró la necesidad de iniciar un proceso de consolidación en Europa para poder invertir «de forma masiva en nuestra soberanía digital» y poder competir con esos gigantes. Su relato es siempre el mismo: durante los últimos 25 años Europa ha priorizado en el sector teleco «la competencia y los precios», mientras EE UU y China han priorizado «la tecnología».

«Dada la situación peligrosa en la que nos encontramos desde el punto de vista tecnológico, debemos avanzar hacia el desarrollo de productos digitales europeos», defendió.

Ya en la presentación del plan estratégico de la operadora, el pasado 4 de noviembre, el presidente de Telefónica apoyó esta tesis en datos: mientras que en EE UU y en China solo hay tres operadores móviles, en Europa hay 38. Según sus datos, el capex medio en EE UU es de 11.300 millones de euros y en China, de 6.700 millones. Sin embargo, Europa solo invierte 700 millones en tecnologías móviles. Las enormes inversiones han permitido que, a día de hoy, el 24% de la población en EE UU tenga acceso a la tecnología 5G standalone (la tecnología más avanzada actualmente) y el 77% de los ciudadanos chinos, mientras que en Europa solo alcanza al 2%.

En esta misma entrevista, Murtra recordaba que detrás de cada uno de los productos digitales que han transformado nuestra vida cotidiana están gigantes estadounidenses que ostentan oligopolios en mercados muy amplios. "Toda la brecha económica entre Europa y EE UU es atribuible a estos gigantes digitales, cuya mitad de los ingresos proviene del continente europeo. Si queremos tener una verdadera autonomía estratégica, debemos ser capaces de tener grandes grupos europeos", explicaba el ejecutivo.

En este mismo sentido, un alto directivo de MasOrange destacaba hace unos días en conversación con los medios que las operadoras "nos hemos vendido fatal en España, en Europa", porque los ciudadanos deberían estar pagándoles a ellos por contenidos que ahora se llevan Netflix o Apple.

Por ello, Murtra considera que aglutinar operadores haría que las empresas de telecomunicaciones fueran capaces de asumir el desafío de plantar cara a las grandes tecnológicas. Por parte de la Comisión Europea los últimos avances en materia tecnológica han sido simplificar la aplicación de toda la nueva regulación que pone límites por primera vez a la IA, con cambios que pasan por aplazar 16 meses -hasta diciembre de 2027- las exigencias para la IA de "alto riesgo" o relajar el marco de protección de datos en la industria digital.

Entre estos sistemas se incluyen, por ejemplo, la identificación biométrica y la categorización de personas, pero también la asistencia legal o la gestión de la migración. Además, mantiene la presión sobre las grandes tecnológicas pese a los ataques de EE UU a su regulación, con multas que rondan los 4.000 millones en el último año.