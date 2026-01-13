Los autónomos se plantan: «No vamos a permitir que suba ninguna cuota»

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

Los autónomos se plantan ante el Gobierno y le advierten de que no tolerarán ningún aumento de cuotas durante este año. Es más, presentan como una de sus grandes prioridades para 2026 no pagar cotizaciones durante las bajas por enfermedad. Así lo avanzó este lunes el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la presentación del barómetro de cierre de 2025, un ejercicio en el que un tercio del colectivo ha sufrido un recorte en su facturación. «No vamos a permitir que en 2026 suba ninguna cuota", avisó.

Amor quiso así dar carpetazo a una negociación que comenzó con muy mal pie, cuando la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sorprendió en otoño con una propuesta de máximos que no había pasado por la mesa del diálogo social y elevaba de forma muy significativa las cotizaciones para el nuevo año (hasta 200 euros más al mes), además, en mayor medida para los que menos ingresan. Ante la avalancha de críticas, dio marcha atrás y presentó una nueva oferta con una mínima subida de entre 3 y 12 euros (concretamente entre 2,91 y 14,75 euros mensuales) que tampoco convenció a los agentes sociales. Finalmente, se vio abocada a aprobar una prórroga en el último Consejo de Ministros del año que les mantiene las cotizaciones, aunque sin desvelar si iba a continuar con la negociación en 2026. Desde ATA dan por cerrado este asunto y, además, critican el silencio y la ausencia de cualquier comunicación por parte del ministerio desde el pasado 20 de octubre, cuando se produjo la última reunión.

"No tenemos noticias de Seguridad Social desde el 20 de octubre. Desde ese día no sabemos nada, ni una sola comunicación, ni una felicitación de Navidad.", desveló el también vicepresidente de CEOE. Así, los trabajadores por cuenta propia instaron a la actual portavoz del Gobierno a que cumpla con la mejora de la protección social a la que se había comprometido; es decir, que con carácter urgente modifique el cese de actividad para que no se les deniegue a seis de cada diez autónomos, les permita acceder al subsidio para mayores de 52 años para equipararles con los asalariados y solucione el problema de sobrecotización que están pagando los autónomos en pluriactividad.

"Lo que la Seguridad Social tiene que hacer es preocuparse más en cumplir su parte del acuerdo: desarrollar y mejorar la protección de los autónomos", reclamó Amor. El colectivo es claro con las principales demandas que hacen al Gobierno para que las ponga en marcha cuanto antes. En primer lugar, los autónomos piden, entre otras cosas, no pagar la cuota de autónomos mientras están de baja por enfermedad; en segundo lugar, la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año, y, en tercer lugar del podio, reducir a dos las declaraciones fiscales.

Pesimismo para 2026 En este escenario de incertidumbre, tanto a nivel nacional como internacional, tanto a nivel económico como político, contexto en el que la situación política está bastante enredada, con muchos frentes abiertos en el panorama económico, la incertidumbre sigue siendo una constante en los negocios de los autónomos.

Es más, uno de cada cuatro autónomos se muestra pesimista y cree que su actividad descenderá a lo largo del año que acaba de comenzar. Así, pese a que bien es verdad que son más los que se han mantenido en 2025 (un 34,9) y los que han ganado más en 2025 (un 30,4%), las perspectivas de cara al año que acaba de comenzar han empeorado con respecto a enero de 2025. Únicamente el 16% de los autónomos cree que su negoció crecerá a lo largo de 2026, porcentaje ligeramente inferior al 19% registrado en enero de 2025, mientras que el 39,1% espera que su actividad se mantenga estable frente a uno de cada cuatro autónomos, el 25,6%, que no es tan optimista y considera que su situación empeorará de cara a los próximos meses.