Sánchez anuncia un fondo soberano para mantener el empuje de los Next Generation europeos

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que se llamará 'España crece', dotado con 10.500 millones de euros para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que este fondo lo presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el objetivo es movilizar 120.000 millones de euros de inversión nacional e internacional.