El gasto en alimentos de marca blanca subió el 6,3 %

El gasto en alimentos de marca de distribución subió el 6,3 % en 2025 respecto al año anterior, el mayor incremento entre las categorías de gran consumo, según Circana, que detalla los hábitos de los españoles en un año en el que la cesta de la compra se encareció el 3 %. Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas crecieron el 3 % en diciembre pasado respecto al cierre de 2024, de acuerdo al IPC con el encarecimiento sobre todo de los huevos y la carne de vacuno. Los datos de Circana muestran que la marca de distribución en alimentación ganó en 2025 el 6,3 % anual en valor, frente al 1,4 % de la marca de fabricante. Además, los alimentos de marca blanca alcanzaron el 60,5 % de cuota de valor el año pasado, frente al 39,5 % que obtuvo la marca propia. Las ventas de gran consumo en alimentación, sin contar con los frescos, experimentaron un incremento del 4,3 % anual, superior al 3,9 % registrado por el gran consumo en general, que creció en valor el 5,8 % para la marca de distribuidor y el 1,9 % para la de fabricante. La cuota de gran consumo se repartió entre el 51,7 % de la marca de distribución y el 48,3 % de la de fabricante.