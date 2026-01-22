La producción de vehículos se desploma un 4% en España por la baja demanda

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Los últimos meses de 2025 han reactivado ligeramente el sector, pero en conjunto la producción de vehículos cerró el año con 2,27 millones de unidades, lo que supone un desplome del 4,3% respecto a 2024, según los datos publicados este miércoles por la patronal Anfac. La causa principal de este retroceso ha sido la menor demanda de los mercados europeos y la adaptación de las fábricas a los nuevos modelos electrificados. Como consecuencia de ello, 2025 se ha quedado por debajo de los 2,3 millones de vehículos, lamenta la asociación en un comunicado.

En el año se han fabricado un total de 1,8 millones de turismos, lo que supone un descenso del 5,7% respecto a 2024, aunque los industriales aumentan un 1,2% hasta rozar las 464.000 unidades. Respecto al registro mensual, las unidades producidas en diciembre aumentan un 3,3%, con 144.245 vehículos.

En relación con las exportaciones, se vendieron fuera de las fronteras un total de 1,9 millones de coches, un 8,2% menos que en 2024. Es decir, durante el año el 85,8% de la producción total ha sido exportada, 3,6 puntos menos que en el periodo anterior. Además, en diciembre se registró un nuevo descenso, con solo 125.289 unidades vendidas fuera de España, un 7,1% menos que diciembre de 2024. «Este descenso de la producción es una señal de que hay que reforzar y actuar de inmediato sobre el sector de la automoción, no solo de España sino de Europa. El descenso de la demanda procedente de Europa evidencia que debemos seguir impulsando la transición a las cero emisiones con medidas mucho más eficaces y coordinadas «, señala el director general de Anfac, José López-Tafall.

Europa sigue siendo el principal destino, con el 92,6% de la cuota total, pero pierde 0,5 puntos respecto a 2024. Destaca el notable aumento de Turquía y de África y Asia, que aumentaron las importaciones de coches españoles un 2,6% y 1,7%.

España produjo durante diciembre 15.072 vehículos electrificados, un 29,2% más que el mismo mes de 2024. Respecto al acumulado anual registra un aumento del 11,2%, hasta llegar a las 225.206 unidades. Esto representa un 9,9% de la fabricación total del año. Destaca este año el mejor comportamiento de los vehículos híbridos enchufables, que aumentan en casi 30.000 unidades, frente al estancamiento de los eléctricos puros. Es igualmente relevante la producción de híbridos no enchufables, con un 27,5% más que el pasado año.