Cuerpo reúne en el Foro Económico Mundial a altos cargos del Ibex en plena crisis geopolítica

Publicado por C. Alba / E. Martínez Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunió ayer con los altos ejecutivos del Ibex en el Foro Económico Mundial que estos días se celebra en la ciudad suiza de Davos. Un encuentro que también se produjo el año pasado y que vuelve a servir de termómetro en las relaciones entre las empresas españolas y el Gobierno de Pedro Sánchez, quien no ha podido acudir a la cita al estar inmerso en la gestión de la crisis por los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

A la reunión asistieron altos directivos como el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grissi —aunque se esperaba la presencia de la presidencia del banco, Ana Botín-, el presidente de BBVA, Carlos Torres; el de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán; o el de Telefónica, Marc Murtra, que este año se estrena en el Foro económico al frente de la operadora. También fueron llamados al encuentro con Cuerpo y el ministro de Transformación Digital el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, así como los consejeros delegados de Repsol, Josu Jon Imaz, y de Moeve, Maart Wetselaar. Las energéticas tuvieron, precisamente, un papel protagonista en la jornada, con un llamamiento conjunto a la «acción urgente» y a la adopción de las medidas necesarias para desbloquear el potencial de España y Portugal para liderar la transición energética y la reindustrialización europea.

Se trataron las tensiones geopolíticas actuales que también marcan el desarrollo de todo el Foro estos días, especialmente por las amenazas arancelarias y geopolíticas de Donald Trump y el distanciamiento que su estrategia ha generado entre EE UU y la UE. El ministro defendió que Europa está teniendo una actitud coherente en cuanto a que se sigue intentando mantener una relación estrecha con su principal socio. No obstante, ha enfatizado que la UE debe proteger sus intereses y más cuando se trata de medidas que pueden suponer un perjuicio para las empresas y para los ciudadanos europeos. «Estamos preparados para protegernos», recalcó.

A su llegada al evento, Cuerpo defendió que Europa cuenta "con todos los instrumentos" para responder a estos riesgos. "Estamos preparados para responder si fuera necesario", subrayó. En todo caso, abogó por que las medidas de respuesta sean "proporcionales", al ser preguntado por un posible uso del mecanismo anticoerción ideado por Bruselas para dar respuesta a los aranceles y que también han defendido firmemente otros países como Francia. Cuerpo dejó claro que la UE debe proteger sus intereses, más cuando se trata de medidas que pueden suponer un perjuicio para las empresas y para los ciudadanos europeos. "Estamos dispuestos y preparados a protegernos", insistió.

"Europa tiene que ser práctica y realista en cuanto a que si queremos ser un actor principal en este nuevo tablero geoeconómico a nivel internacional, tenemos que establecer relaciones de igual a igual con los principales actores económicos del mundo", insistió. En concreto, el ministro apuntó a que China "tiene que formar parte de esta ecuación", ya que es el mayor mercado del mundo. "Tenemos que intentar conseguir una relación lo más equilibrada posible con China y esto pasa por supuesto por establecer un diálogo continuado y de igual a igual con las autoridades chinas", señaló.