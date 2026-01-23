La escalada de precios dispara ahora al 7% la rentabilidad de los caseros

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

La imparable escalada de los precios de la vivienda amplió en 2025 a un ritmo récord la brecha patrimonial entre propietarios e inquilinos a los que no les queda más remedio que destinar cada vez mayor parte de su presupuesto a esta partida. Según datos de Pisos.com, los caseros que pusieron su vivienda en alquiler en 2025 lograron, de media, una rentabilidad anual del 7,02%. La cifra supone un incremento de más de un punto respecto a 2024, cuando la escalada fue del 5,89%, en un ejercicio en el que los arrendatarios se enfrentaron a una subida de precios del 16,7%, hasta pagar una media de 14,21 euros por metro cuadrado.

La plataforma especializada elabora esta estadística teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 metros en España fue de 218.430 euros (2.427 euros/m2), con una renta media mensual de 1.278 euros. Bajo esa estadística, un propietario habría obtenido un total de 15.346 euros brutos anuales, lo que arroja esa rentabilidad por el activo del 7,02%.

«El alquiler de vivienda en España se ha convertido en uno de los ámbitos más activos y con mayor presión dentro del inmobiliario», explica Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com. A su juicio, el aumento sostenido de las rentas, especialmente en las grandes ciudades, responde a una combinación de factores como la insuficiencia estructural de oferta, la evolución de las preferencias de los demandantes y la creciente competencia de otros usos alternativos al parque residencial.

En todo caso, la rentabilidad va por barrios, con datos que oscilan entre el máximo del 8,21% registrado en Tarragona y, en el extremo opuesto, el 3,87% en San Sebastián. «Las diferencias responden a la relación entre el precio de compra y la presión de la demanda en cada mercado local», explican los expertos. Es decir, las zonas con valores de adquisición más contenidos y una demanda estable de alquiler tienden a ofrecer mayores retornos, mientras que, en las más tensionadas, «el elevado coste de entrada limita la rentabilidad pese a las altas rentas», matiza Font.