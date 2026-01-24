Mañueco pide al Gobierno de España que “haga un control férreo” en las fronteras para “garantizar la reciprocidad de la producción”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le pidió hoy al Gobierno de España que “haga un control férreo de las fronteras” para garantizar que “no puedan entrar productos que no cumplan con la reciprocidad en la producción”.

En este sentido, recordó que el Gobierno autonómico ha sido “meridianamente claro” ante el acuerdo de Mercosur, para lo que alcanzó un acuerdo en el Consejo Regional Agrario que marcará “la pauta de comportamiento de cara al futuro”, en el que son necesarias “garantías” de va a haber una Política Agraria Común al servicio de los ganaderos y agricultores”.

Mañueco realizó estas declaraciones durante su comparecencia ante los medios de comunicación hoy, para abordar las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Seguirá ampliación