El oro supera los 5.100 dólares por primera vez ante el caos geopolítico y la debilidad del dólar

No hay techo. La onza de oro sigue imparable en su camino alcista con una revalorización del 18% este año, después de un 2025 sin precedentes en el que ya se disparó un 64%. El metal amarillo consolida su posición como activo refugio frente a la volatilidad y su cotización rompió ayer por primera vez la barrera psicológica de los 5.000 dólares. En concreto, la onza sumó otro 2% en su sexta sesión consecutiva de avances hasta alcanzar los 5.130 dólares al cierre de los mercados europeos.

Los expertos tienen claro que, pese a la vertical subida, "hay razones de peso para que la demanda inversora se mantenga", tanto entre institucionales -como los bancos centrales que buscan diversificar su exposición al dólar- como entre minoristas. La tensión geopolítica desatada por Donald Trump tiene mucho que ver en las recientes subidas de este activo considerado refugio.

Pero ayer se sumó un factor extra de incertidumbre: la repentina revalorización del yen japonés en medio de rumores que apuntan a una posible intervención conjunta del banco central nipón y de EE UU en el mercado de divisas. Es decir, un plan coordinado para ajustar al alza la moneda japonesa y a la baja el dólar frente a sus principales socios comerciales.

Esa pérdida de valor del billete verde -orquestada o no, pero que derivó en caídas a mínimos de cuatro meses respecto al euro- reactivó la demanda de oro, un activo que cotiza en dólares y, por tanto, resulta más asequible.

Todo en una semana en la que los operadores están muy pendientes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) en la que, aunque no se esperan nuevas bajadas de tipos, sí alguna pista sobre el futuro de la política monetaria. Esas perspectivas también marcarán el destino del dólar, que viene además de cerrar su peor semana en ocho meses con una caída del 2%.

"Los renovados ataques a la independencia de la Fed, en medio de las citaciones al presidente Jerome Powell, siguen lastrando a la moneda estadounidense", explican los analistas de Generali AM. Eso, junto a las preocupaciones sobre la fiabilidad de EE UU como socio geopolítico, "han golpeado aún más" a la divisa y, por tanto, mantienen asegurado el atractivo de la inversión en oro.

En todo caso, la incertidumbre geopolítica es lo que más pesa en el ánimo de los inversores estos días. "En un panorama cada vez más fragmentado, el oro destaca como un activo con una resistencia única", señala Schroders en un reciente informe. A juicio de la gestora, una de las ventajas del metal frente a otros activos seguros es su independencia como reserva no soberana. Es decir, no está ligada a posibles riesgos políticos o crediticios de los emisores, como sí ocurre con otros activos como los bonos, que también atraen el dinero de los inversores en momentos de volatilidad.

Es decir, el mercado estaría utilizando cada vez más el oro como cobertura contra el riesgo de la renta variable, desplazando incluso a los bonos del Tesoro de larga duración, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo, según apuntan los analistas de eToro. "La agresiva política comercial de la administración Trump ha acrecentado la propensión de los bancos centrales y de los inversores a abandonar el dólar como activo refugio preferente", insisten los expertos de La Financière de l'Échiquier, recordando que el metal ya desbancó al euro como segundo activo de reserva mundial el pasado año.