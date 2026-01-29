La economía crece, pero la falta de inversión amenazan la productividad

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La economía española sigue sin mostrar signos de debilidad, con unas previsiones macroeconómicas muy positivas. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) superan incluso las del Gobierno, con un Producto Interior Bruto (PIB) que cerrará este año en el 2,6%. Sin embargo, la inversión privada sigue por debajo de los niveles prepandemia pese a este fuerte tirón macro y los beneficios empresariales al alza, según advierte Funcas en su informe ‘La debilidad de la inversión productiva’ publicado este miércoles. El informe pone de relieve que el actual ciclo expansivo no se ha traducido en mayor inversión privada, pese a beneficios al alza, caída de los tipos de interés y el despliegue de los fondos europeos. Es decir, el crecimiento macroeconómico del país no ha derivado en un impulso inversor acorde con los desafíos de productividad, transformación tecnológica y competitividad a largo plazo, señalan los expertos. El director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, alerta de la languidez de la inversión productiva. Entre los sectores institucionales, las empresas no financieras son las que menos han invertido en el último lustro, con una reducción de su formación bruta de capital fijo del 1,4% desde 2019, descontando la inflación.

Incertidumbre

Una cifra que contrasta con la inversión pública, que se incrementó casi un 50% durante el mismo periodo por el impulso de los fondos ‘Next Generation’ y con la evolución del PIB, que se sitúa ya un 10% por encima del nivel prepandemia. La incertidumbre, tanto internacional como doméstica, es el factor clave de ese comportamiento empresarial, que se está traduciendo en un sobreahorro y en una menor asunción de riesgos a largo plazo.

En su opinión, urge abordar las trabas que limitan el efecto tractor del programa ‘Next Generation’, aportando también seguridad jurídica, estabilidad institucional y diversificando los instrumentos de la financiación de la economía.

«Urge abordar las trabas que limitan el efecto tractor de los fondos Next Generations», dice Raymond Torres