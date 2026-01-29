Abanca gana 902,4 millones de euros en 2025 y logra una rentabilidad del 15,1%

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Abanca obtuvo en el año 2025 un beneficio atribuido de 902,4 millones de euros, con una rentabilidad Rote del 15,1%. El resultado obtenido se basa en el crecimiento eficiente del negocio y la buena gestión del balance. Con ello la entidad supera con claridad sus objetivos de negocio y resultado para el año, acreditando su capacidad para generar ingresos recurrentes a través de su modelo de negocio. Así, la entidad presentó ratio Ceti del 14,1%, por encima del 13% definido como objetivo; tasa de morosidad del 2,1%, mejorando el objetivo del 2,5%; crecimiento del volumen de negocio del 6,1%, por encima de la media del mercado, y con ello gana cuota de mercado tanto en el negocio de financiación como en el de prestación de servicios; y Rote del 15,1%, superior a la horquilla del 10-15% esperada.

La entidad ha logrado en generación de resultado recurrente un desempeño superior al resto de las entidades españolas comparables: se sitúa en los puestos 1 o 2 en los rankings por variación del margen de intereses, por variación de ingresos por prestación de servicios y por variación del margen básico. Las agencias de rating respaldan la buena evolución y desempeño del banco con mejoras continuas de sus calificaciones. En 2025 la entidad elevó su volumen de negocio por encima de los 136.000 millones de euros y su negocio continúa mostrándose robusto en el conjunto de la Península Ibérica. El ejercicio se cerró con 160.000 nuevos clientes.