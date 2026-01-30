Trabajo pacta solo con sindicatos subir el SMI un 3,1 % hasta 1.221 €

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi asiste a un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía.EFE / Mariscal

El Ministerio de Trabajo cerró ayer un preacuerdo con UGT y CCOO, al que no se han sumado las patronales CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión celebrada ayer, las patronales, a las que ha agradecido su trabajo en la mesa, no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación.

Las patronales CEOE y Cepyme ya habían avanzado esta mañana su rechazo a la propuesta fiscal planteada por el Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del SMI y que han calificado de «trilera» con condiciones «inalcanzables» para las empresas.

El Gobierno ha ampliado su propuesta de deducción para las empresas que aumenten el número de trabajadores con retribuciones por encima del salario mínimo para incluir a los autónomos empleadores que tributen en el IRPF, con la excepción de aquellos acogidos al régimen de módulos.

La CEOE y Cepyme han acusado al Gobierno de usar «fórmulas trileras» en su propuesta, que plantea «condiciones inalcanzables» para la mayoría de las empresas y deja fuera «a todos los autónomos» en lugar de compensar la subida del salario mínimo en los contratos públicos.