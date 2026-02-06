Los maquinistas deciden mantener la huelga tras reunirse con Puente

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los maquinistas mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Así lo decidieron tras la reunión de este miércoles entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y los sindicatos representantes de los trabajadores. La reunión se convocó para tratar de evitar la huelga de tres días propuesta para la semana que viene, que afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías. La reunión comenzó en torno a las 12.30 en la sede del ministerio y duró apenas dos horas. El encuentro transcurrió «en tono positivo» y con voluntad de mantener el diálogo los próximos días, indicaron fuentes del Ministerio de Transportes. Dicho diálogo continuará este jueves, ya que ambas partes se volvieron a citar a una reunión en la que volverá a participar el ministro Puente. A la salida de la reunión los sindicatos lamentaron que las posiciones todavía son distantes y que «todavía queda mucho» para alcanzar un acuerdo. Desde Semaf hicieron hincapié en que fue un encuentro preliminar, en la que se abordó de manera general la problemática relativa a la seguridad y calidad del sistema ferroviario, así como las reivindicaciones del colectivo de maquinistas sobre la necesidad de un «cambio estructural». Los maquinistas también manifestaron su intención de acudir a todas las reuniones a las que sean citados «con la mejor voluntad, pero con las mayores exigencias».

Por otro lado, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se ha sumado a PP y Vox para aprobar este miércoles una moción en el Pleno del Senado que exige la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y el «caos» ferroviario en la red de Rodalies, y reclama la adopción de medidas urgentes para solucionar las «innumerables incidencias» en los trayectos de media y larga distancia y en Cercanías. El texto ha salido adelante con los 151 votos a favor del PP, Vox, ERC y UPN, siete abstenciones de Junts, Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria (CC) y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y el voto en contra del PSOE y el resto de grupos. En el texto de la iniciativa, los 'populares' cargan contra la «nefasta gestión» de Puente, reprobado en la Cámara Alta en tres ocasiones en la presente legislatura, a quien responsabilizan del «grave deterioro de la calidad de los servicios públicos» dependientes del mismo, «cuyo último episodio han sido los graves accidentes.