Los maquinistas deciden mantener la huelga tras reunirse con Puente

ERC se suma a PP y Vox en el Senado para exigir la dimisión de Puente tras los accidentes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Madrid

Los maquinistas mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Así lo decidieron tras la reunión de este miércoles entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y los sindicatos representantes de los trabajadores. La reunión se convocó para tratar de evitar la huelga de tres días propuesta para la semana que viene, que afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías. La reunión comenzó en torno a las 12.30 en la sede del ministerio y duró apenas dos horas. El encuentro transcurrió «en tono positivo» y con voluntad de mantener el diálogo los próximos días, indicaron fuentes del Ministerio de Transportes. Dicho diálogo continuará este jueves, ya que ambas partes se volvieron a citar a una reunión en la que volverá a participar el ministro Puente. A la salida de la reunión los sindicatos lamentaron que las posiciones todavía son distantes y que «todavía queda mucho» para alcanzar un acuerdo. Desde Semaf hicieron hincapié en que fue un encuentro preliminar, en la que se abordó de manera general la problemática relativa a la seguridad y calidad del sistema ferroviario, así como las reivindicaciones del colectivo de maquinistas sobre la necesidad de un «cambio estructural». Los maquinistas también manifestaron su intención de acudir a todas las reuniones a las que sean citados «con la mejor voluntad, pero con las mayores exigencias».

Por otro lado, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se ha sumado a PP y Vox para aprobar este miércoles una moción en el Pleno del Senado que exige la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y el «caos» ferroviario en la red de Rodalies, y reclama la adopción de medidas urgentes para solucionar las «innumerables incidencias» en los trayectos de media y larga distancia y en Cercanías. El texto ha salido adelante con los 151 votos a favor del PP, Vox, ERC y UPN, siete abstenciones de Junts, Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria (CC) y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y el voto en contra del PSOE y el resto de grupos. En el texto de la iniciativa, los 'populares' cargan contra la «nefasta gestión» de Puente, reprobado en la Cámara Alta en tres ocasiones en la presente legislatura, a quien responsabilizan del «grave deterioro de la calidad de los servicios públicos» dependientes del mismo, «cuyo último episodio han sido los graves accidentes.

El caos golpea el transporte de mercancías por falta de camiones

El parón ferroviario entre Madrid y Andalucía no solo afecta al tráfico de pasajeros, sino también de mercancías. Y en Cataluña el caos es aún mayor porque el puerto de Barcelona ha quedado aislado tras el accidente de Rodalies de Gelida. Hay tramos entre Francia y Cataluña por el que solo transitan uno o dos trenes al día, cuando antes del accidente superaban la decena, según confirma LPF, la empresa que gestiona la línea entre Perpiñán y Figueres. Las mismas fuentes explican a este periódico que el tráfico de pasajeros no ha sufrido cambios, pero que en mercancías tienen un 80% menos de trenes porque todos los servicios con origen o destino el puerto de Barcelona tienen que pasar por el túnel de Rubí, que es el que está fuera de servicio por el accidente. El túnel se reabre este jueves, aunque de forma parcial y la circulación seguirá siendo lenta e intermitente con toda probabilidad. En este contexto, el camión sería la solución, pero las carreteras se están congestionando y no hay conductores suficientes. Así lo advierte la patronal del transporte de mercancías (CETM), quien además alertó de que este déficit de camioneros —que cifran en 30.000 personas— se duplicará de aquí a 2028. Su presidente, Carmelo González, reclamó un «plan urgente de medidas reales» para atraer más jóvenes al sector, y más en un momento tan difícil del transporte.
