El Sabadell gana 1.775 millones en su primer resultado tras la opa

Publicado por Efe Barcelona Creado: Actualizado:

El Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio 2025, marcado por la fallida opa del BBVA, con un beneficio de 1.775 millones de euros, un 2,8 % por debajo del récord histórico de 2024, en un contexto de descenso de tipos que ha erosionado el margen de intereses.

El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, que ayer anunció que en mayo pasará el relevo a Marc Armengol, CEO de TSB, ha asegurado en una rueda de prensa que la entidad se encuentra en un «punto dulce» para continuar creciendo y ha anticipado que en 2026, ya con los tipos estabilizados, el margen de intereses tocará fondo en el primer trimestre y se elevará en un 1 % al final del ejercicio.

Al cierre de 2025, ese margen —la diferencia entre ingresos por préstamos concedidos y costes financieros— se situaba en 4.837 millones de euros, un 3,7 % menos respecto a un año antes, mientras que los ingresos del negocio bancario —margen de intereses más comisiones— eran de 6.221 millones, un 2,5 % menos que el ejercicio anterior.

El Sabadell ha precisado además que, sin tener en cuenta los extraordinarios de 2024, el beneficio neto habría crecido un 3,4 % interanual, apoyado en la mejora de la calidad de los activos y la reducción de las provisiones, así como en el fuerte impulso de los volúmenes de crédito y recursos en España.

La cotización del banco, que caía este viernes más de un 5 % tras la presentación de resultados, infravalora a la entidad, ha asegurado González-Bueno. Tras el final de la opa, el Sabadell ha tenido «una evolución marginalmente positiva» en bolsa, pero no ha registrado «esa gran caída que se esperaba", ha dicho el directivo. El banco ha anunciado una nueva recompra de acciones de 800 millones, que comenzará el próximo lunes, y ha recalcado sus planes para alcanzar una remuneración al accionista de 6.450 millones en el periodo 2025-2027.