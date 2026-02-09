Renfe operará el AVE a La Meca hasta 2038 por 1.300 millones

Publicado por Lucas Irigoyen Madrid Creado: Actualizado:

Talgo acaba de firmar un nuevo contrato con Arabia Saudí que da continuidad a las entregas que se iniciaron en 2018 del llamado tren a La Meca, el proyecto de alta velocidad ferroviaria del país saudí que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda. Aquel año, el fabricante vasco entregó 35 unidades a las que se sumarán el nuevo pedido de 20 y que asciende a 1.332 millones de euros. Otro empujón a la cartera de pedidos de Talgo que estrena la llegada a su presidencia del industrial vasco, José Antonio Jainaga, con un récord histórico de trabajos que asciende a los 6.000 millones.

La adjudicación se ha realizado por los ministerios saudíes de Transportes-Logística y de Finanzas, tal y como informa Talgo en una comunicación oficial, y se ha tramitado a través del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) que trabaja en la fase II de este proyecto y en el que colabora el fabricante vasco con las empresas Renfe, Adif, Indra, Ineco y OHL.

Los modelos que seguirán dando servicio en la línea ferroviaria que cruza el desierto y es la primera de alta velocidad de Oriente Medio son el Talgo 350, el ‘pato español’. Un vehículo que ha afrontado los últimos ocho años el servicio con éxito en condiciones extremas y temperaturas de más de 50 grados. Se trata de unas unidades que se fabrican en la planta alavesa de Rivabellosa y que suponen un nuevo encargo para la nueva Talgo que se encuentra en pleno rediseño y ejecución de su plan industrial tras la llegada del equipo de Jainaga, que se ha hecho con el control del fabricante gracias al respaldo del Gobierno vasco, BBK y fundación Vital, el consorcio que controla ahora Talgo.

Estaba previsto que a lo largo de este año 2026 se concretara la prestación de servicios del consorcio español en el que participa Talgo para Arabia Saudí. Una de las líneas era la petición de estos 20 trenes, pero varias informaciones habían señalado estos últimos días que, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), las negociaciones habían quedado en ‘stand by’.

Talgo acumulará un total de 55 trenes en la alta velocidad saudí a la que unirá, además un contrato de mantenimiento hasta el año 2033, que podrá extenderse a 2038.

Cada uno de los 20 trenes que conforman el nuevo pedido comprende dos cabezas tractoras (locomotoras) y 13 coches con una capacidad de 417 plazas distribuidas en dos clases, además de espacios específicos para la restauración y pasajeros con movilidad reducida.

Más encargos

Este pedido es el más importante de Talgo en su actual cartera, junto a los firmados recientemente para los operadores alemán y danés. Para estos últimos el encargo hace referencia a su modelo 230. Sobre él pesan pedidos que ascienden a más de 1.500 millones de euros en el país germano, por 180 en el danés. Además, sobre este mismo modelo, el operador privado Flix Train ha firmado un contrato de 2.400 millones de euros para comprar hasta 65 trenes.

Un cartera que ha provocado el atasco de producción de Talgo y que le ha obligado a renegociar las entregas a Alemania reduciendo el número de unidades.

Es, sin duda, uno de los retos en los que trabaja el equipo de Jainaga, el de ganar capacidad de fabricación para poder sacar el trabajo en tiempo.

Los retrasos en el último contrato con Renfe, el Avril, supusieron una multa de 116 millones de euros que agravó su situación financiera de la compañía hasta el punto de que, en la operación de toma de control por parte del consorcio vasco, fue necesaria una refinanciación de Talgo con varias figuras que superaron los 1.000 millones de euros, además de dar entrada a la Sepi en el accionariado de la compañía con un 8 por ciento.