El BEI sitúa la modernización de trenes y de las redes eléctricas como prioridad de su actividad en España

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene claras sus prioridades para el nuevo ejercicio, después de un 2025 en el que España ha sido el principal receptor de su financiación dentro de la UE con casi 14.000 millones de euros. En un momento en el que las infraestructuras del país son puestas en entredicho —tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y las críticas por el mal estado de las carreteras— la presidenta de la institución, Nadia Calviño, explicó este lunes que este año está previsto priorizar proyectos que supongan impulsar las grandes infraestructuras, tanto en el transporte como en redes eléctricas y agua, además de la vivienda y la innovación.

"El año pasado llevamos a cabo un importante programa de financiación para la modernización de Rodalies y el sector de transporte sostenible. Tanto las infraestructuras como la modernización del parque de trenes en España seguirá siendo uno de los ámbitos de mayor actividad", explicó durante la presentación del informe de actividad del grupo celebrada en la sede de la Comisión Europea en Madrid. De hecho, el BEI indica que en 2025 ya se hizo un fuerte esfuerzo inversor en la renovación de la flota de trenes de Rodalies, con la previsión de alcanzar un centenar de ellos con estos trabajos de renovación en los próximos años.

La financiación en proyectos de seguridad y de defensa también será prioritaria para la institución, que ya ha superado los objetivos que se había marcado para 2026, con más de 4.000 millones de euros de financiación en la materia. «Este año hemos empezado con ese mismo objetivo y estamos abiertos a aumentar esa ambición", expresó Calviño durante su comparecencia. «Se trata de un año histórico de la actividad del Grupo BEI en España", destacó la presidenta del Grupo. «Allí donde hay una iniciativa estratégica de inversión en España, desde la vivienda a las capacidades de seguridad y defensa, con una altísima probabilidad, está el BEI", insistió. Otra de las prioridades del BEI seguirá siendo la financiación de 'scale ups' (empresas en crecimiento) españolas.