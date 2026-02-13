La revisión de los alquileres dispara un 46% el gasto de 300.000 familias

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los alquileres en España han sufrido un repunte desde la pandemia que en algunas provincias llega incluso a doblar los precios que tenían entonces. De media, los alquileres se han disparado un 46% entre 2021 y 2026, según los datos revelados este jueves por Pisos.com y doce provincias registran incrementos incluso por encima del 60%. En este contexto, el Ministerio de Consumo ha exigido al presidente Pedro Sánchez que se prorroguen los alquileres de pandemia, que cifran en 300.000 hogares a los que se les vence su contrato este año y se encontrarán con «subidas insostenibles». «El Gobierno tiene que proteger a esos inquilinos», reiteró el ministro Pablo Bustinduy recientemente en rueda de prensa. Los datos son alarmantes: en provincias como Soria los precios se han más que doblado desde 2021 (+116%), y en otras como Palencia o Madrid las subidas están por encima del 80%. Cinco años después de la crisis sanitaria, la escasez de oferta en alquiler, el auge del alquiler turístico y una demanda creciente por el aumento de los hogares han provocado que el precio medio de alquiler en España por un inmueble tipo de 90 m2 haya aumentado un 46%, pasando de 884 euros en enero de 2021 a 1.291 euros en enero de 2026. Esto supone situar a miles de hogares «en una encrucijada imposible» donde «alquilar se ha vuelto prohibitivo», advierte Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com.

Soria, en cabeza

El análisis provincial de crecimiento de los precios lo lideran Soria, Palencia y Madrid, pero le siguen otras capitales hasta ahora ajenas a la crisis de la vivienda como Salamanca (con un encarecimiento del 76% en estos últimos cinco años) y La Coruña (75% más), donde un piso de 90 metros ha pasado de alquilarse por 435 euros de media a superar los 760. Les siguen Málaga, donde los alquileres son hoy un 71% más caros que hace cinco años; Baleares, con un incremento del 70%; Granada, un 65% más; y Ciudad Real, con un 64% de incremento y alquileres cercanos a los 700 euros. Solo tres provincias han experimentado caídas de precios desde 2021: Ourense (-10%), Navarra (-8%) y Jaén (-7%).

Font destaca que los incrementos de Soria o Palencia son muy relevantes, pero partían de precios muy bajos y «siguen siendo zonas asequibles».

En cambio, sitúa el problema real en las grandes ciudades y zonas turísticas, donde los incrementos en precios ya de por sí elevados «hacen el alquiler inaccesible para muchas familias». El experto indica que en Madrid y Barcelona las cifras están «completamente desconectadas de los salarios» lo que está generando «una expulsión masiva de población hacia la periferia metropolitana y creando bolsas de pobreza habitacional en el centro de las grandes urbes». «Es urgente aumentar el parque de vivienda en alquiler asequible y regular adecuadamente la actividad turística», exige el director de Estudios de Pisos.com.