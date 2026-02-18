Telefónica y sus socios en Reino Unido acuerdan la compra de Netomnia por 2.294 millones
Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras para financiar la operación, e Infravia aportará aproximadamente 850 millones de libras
Telefónica ha alcanzado una acuerdo para la adquisición de la cuarta red de banda ancha más grande de Reino Unido, Netomnia, junto a Liberty -su socio en Virgin Media O2 (VMO2)- y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, por unos 2.000 millones de libras, alrededor de 2.294 millones de euros.
La adquisición se prevé efectuar a través de Nexfibre, una empresa conjunta de fibra que tienen entre las tres compañías, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras para financiar la operación, e Infravia aportará aproximadamente 850 millones de libras, una cuantía que está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.