Telefónica y sus socios en Reino Unido acuerdan la compra de Netomnia por 2.294 millones

Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras para financiar la operación, e Infravia aportará aproximadamente 850 millones de libras

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, en una imagen de archivo.DANIEL GONZÁLEZ

EFE
Madrid

Telefónica ha alcanzado una acuerdo para la adquisición de la cuarta red de banda ancha más grande de Reino Unido, Netomnia, junto a Liberty -su socio en Virgin Media O2 (VMO2)- y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, por unos 2.000 millones de libras, alrededor de 2.294 millones de euros.

La adquisición se prevé efectuar a través de Nexfibre, una empresa conjunta de fibra que tienen entre las tres compañías, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras para financiar la operación, e Infravia aportará aproximadamente 850 millones de libras, una cuantía que está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

