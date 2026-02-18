El Gobierno impondrá más controles para los paquetes de Temu o Shein que entren en España

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

El coto de la Unión Europea (UE) a los pequeños paquetes que entran por sus fronteras se intensificará también en España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles que el Gobierno someterá a un mayor control fronterizo los paquetes y productos industriales que entran en España, con especial vigilancia a los de bajo valor (menos de 150 euros) que llegan de plataformas digitales de comercio electrónico, como Shein o Temu.

En una rueda de prensa en el Palacio de Pedralbes en Barcelona, el ministro informó acerca del nuevo plan estratégico para la competencia del mercado en productos industriales, que incluirá esta medida. Cuerpo se reunió con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII) y anunció esta medida como forma de reforzar "el tejido productivo frente a la entrada de productos industriales en condiciones no adecuadas" y que "no cumplen las exigencias de la normativa europea", para proteger al sector industrial y a los consumidores.

Bajo el nombre plan para el Refuerzo de la Vigilancia de Mercado (Revime), la primera gran medida prevista en el plan pasa por reforzar la coordinación a nivel europeo para evitar "puntos débiles" en la red de la Guardia Europea durante la entrada de productos, y asegurar así que todos los Estados miembro cumplen con unos niveles de exigencia elevados. Es decir, el Gobierno trabajará de la mano de la Comisión Europea y el resto de países comunitarios para elaborar una guía vinculante con estas mayores exigencias: "Son las que aplicamos aquí en España", defendió.

Actualmente los paquetes de plataformas internacionales de comercio electrónico de menos de 150 euros que entran en España estaban exentos del pago de aranceles. Ahora tendrán que pagar una tasa mínima de 3 euros -según aprobó el Consejo de la UE hace unos días- y además se reforzará la vigilancia en frontera para "asegurar que compiten en igualdad de condiciones en los productos nacionales".

Además, Cuerpo anunció la creación de una mesa de trabajo con estas mismas plataformas de comercio electrónico, y en la que el Gobierno pretende que exista una "responsabilidad compartida" de cara a la seguridad de los productos.