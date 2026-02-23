Las mil y una causas de la incapacidad temporal por enfermedad psíquica: de eyaculación precoz a ansiedad o insomnio

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

Ansiedad, estrés, depresión o demencia grave figuran entre los diagnósticos más frecuentes en la estadística de trastornos mentales, del comportamiento y del desarrollo neurológico a la que ha tenido acceso este periódico. Pero el listado es mucho más amplio: incluye también disfunciones sexuales como la eyaculación precoz o el vaginismo y, en ejercicios anteriores, trastornos como el narcisismo o la aracnofobia.

En los últimos nueve años, estos diagnósticos han originado 4,66 millones de procesos de incapacidad temporal, el 7% de los más de 64 millones de bajas acumuladas en ese periodo. El repunte ha sido especialmente intenso desde la pandemia: las bajas vinculadas a salud mental han pasado de algo más de 282.000 en 2016 a más de 727.000 en 2025. Aunque el crecimiento se ha moderado en el último ejercicio -un 8,6% interanual-, el volumen se mantiene en niveles históricamente elevados.

La ansiedad se consolida como el principal motor de las bajas por salud mental. Junto con la depresión, explican casi la mitad de todas las incapacidades temporales vinculadas a estos trastornos. Por su parte, las bajas por estrés se han duplicado desde 2020 y superan los 15.800 casos anuales. Más significativo por volumen es el repunte del insomnio primario, que crece un 130% desde 2020 y supera los 2.300 procesos, o del trastorno de pánico, que rebasa los 10.500 casos tras aumentar más de un 50%.

Aunque muchos de estos diagnósticos tienen un peso limitado en el conjunto, apuntan a una diversificación progresiva del perfil clínico. De hecho, el registro recoge cerca de 80 diagnósticos distintos que apenas anotan un solo caso cada uno dentro de los más de 727.000 expedientes contabilizados en 2025. Entre ellos figuran demencias muy específicas con alteraciones conductuales graves, trastornos del desarrollo infantil, complicaciones psiquiátricas asociadas al consumo de sustancias y disfunciones sexuales.

Con nombre de mujer

Las mujeres concentran el 64% de los procesos registrados en 2025, con 466.142 casos, frente a 261.247 entre los hombres, una brecha que se mantiene estable desde 2016. Por edad, el mayor volumen se sitúa en la franja central de la vida laboral: el grupo de 36 a 45 años lidera la estadística, con 191.714 procesos (26,3% del total), seguido de los tramos de 26 a 35 y de 46 a 55 años.

En conjunto, la población de entre 26 y 55 años acumula más de tres cuartas partes de todas las bajas por salud mental. Más allá del volumen absoluto, algunos grupos muestran aceleraciones significativas desde la pandemia. Las bajas entre jóvenes de 16 a 25 años se han incrementado más de un 250% respecto a 2020, mientras que entre los mayores de 65 -aunque con cifras reducidas- el aumento supera el 200%. Con todo, el epicentro del fenómeno sigue siendo la mujer trabajadora de mediana edad.